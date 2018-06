Dienstleister Wisag baut Geschäft aus

Der Frankfurter Immobiliendienstleister Wisag Facility Service hat im abgelaufenen Jahr sein Geschäft um fünf Prozent auf 1,067 Milliarden Euro Umsatz ausgebaut. Vor allem die Hausverwaltung (plus 15,4 Prozent) sowie die Garten- und Landschaftspflege (plus 20,2 Prozent) legten zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Lediglich beim Catering ging das Geschäft im Vergleich zum Jahr davor zurück, und zwar um 9,2 Prozent. Die Wisag hat Aufträge zur Verpflegung von Flüchtlingen verloren, weil weniger Menschen in die Erstaufnahmeeinrichtungen kamen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 32 000 Mitarbeiter und ist Teil der Wisag-Gruppe, die unter anderem noch Flughafendienstleistungen anbietet.

(dpa)