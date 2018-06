Diesel-Fahrverbot in Aachen? - Erstes Verfahren

08.06.2018

Jetzt muss sich in der Praxis zeigen, ob es bald immer mehr Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten geben wird. Nach dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts will die Deutsche Umwelthilfe jetzt in Aachen ein Fahrverbot einklagen. Wie viel Spielraum haben die Richter?