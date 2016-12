Die Fahrgäste am Bahnsteig 8 des Südbahnhofs in Frankfurt blicken gespannt nach rechts. In wenigen Minuten wird hier ein Zug einrollen, der eine kleine Revolution darstellen könnte. Das Start-up-Unternehmen Locomore tritt mit seiner neuen Fernverbindung von Stuttgart nach Berlin über Frankfurt und Hannover nämlich in direkte Konkurrenz zum Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Als der knallorangene Zug dann um 8.28 Uhr in den Südbahnhof einrollt, blitzen sämtliche Foto- sowie Videokameras auf. Denn neben den regulären Fahrgästen sind auch zahlreiche Journalisten bei der Jungfernfahrt an Bord. Und die wollen das beste Foto von dem erstaunlich kurzen Zug ergattern, der, verglichen mit einem ICE, von außen eher wie eine S-Bahn wirkt. Nur vier Waggons hat der Locomore bei seiner Jungfernfahrt, die nicht kantig und bullig daherkommen wie die des ICEs der vierten Generation. Die nagelneuen Züge der Deutschen Bahn wirken mit ihrer spitzen Front und den böse dreinschauenden Scheinwerfern eher angsteinflößend. Ganz im Gegensatz zur Locomore, die einen in die Zeit der 1970er bis 1990er zurückversetzt. Aus dieser Zeit stammen die insgesamt neun Waggons, die in den Niederlanden gekauft und in Rumänien liebevoll saniert wurden.

Leder und frischer Kaffee

Die Locomore kommt am Frankfurter Südbahnhof zum Stehen, und ein Servicemitarbeiter des Unternehmens schwingt lächelnd die manuelle Tür auf. Er trägt ein dunkelbraunes T-Shirt, das rechts mit dem Firmennamen in orange bestickt ist. Beim Eintreten in den dritten Wagen riecht es nach neuem Leder und frischem Kaffee. In diesen Zug einzusteigen fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen. Alles wirkt herzlich und freundlich. Die Ledersessel im Großraumabteil sind beige, an der Kopfstütze prangt der Firmenname – natürlich in orange. Die dunkelroten Vorhänge runden das Retroflair ab. Es passt einfach alles zusammen – und ist dabei noch erschwinglich. Maximal 65 Euro kostet ein Ticket von Stuttgart nach Berlin. Locomores Versprechen: immer günstiger als das Standardticket der Bahn.

Themenabteil: Neue Menschen kann man am besten beim Spielen von Gesellschaftspielen kennenlernen.

Die Ledersessel im Großraumbereich laden zum Verweilen ein, man fühlt sich wie im heimischen Wohnzimmer. Ein Mitarbeiter kommt vorbei und bietet Getränke und kleine Snacks an. „Haben Sie ein Ticket?“, fragt er, nachdem er über das Angebot in seinem Servierwagen informiert hat. Der Fahrgast schüttelt den Kopf. Lächelnd holt der Mitarbeiter ein Gerät heraus und antwortet: „Das ist überhaupt kein Problem, Sie können Ihr Ticket gerne direkt bei uns im Zug kaufen.“ Bei Locomore macht also jeder alles, es gibt keinen extra Schaffner oder spezielles Servicepersonal – wie in den Zügen der Deutschen Bahn.

Eines der Highlights ist der Cateringservice am Platz. So bleibt einem der lästige Kampf durch die Waggons bis zum Speisewagen erspart. Und die Speisekarte ist zudem vielversprechend. Alle Salate, Müsli oder süße Leckereien stammen nämlich aus ökologischem Anbau, die Preise sind mit maximal sieben Euro für ein komplettes Gericht auch erschwinglich. Schön ist hierbei auch, dass ich als Fahrgast in der Speisekarte mit „Du“ angesprochen werde. Eine Familie spricht sich ja auch mit „Du“ an.

