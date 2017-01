EZB-Präsident: Draghi an Deutsche: Habt Geduld!

„Ich wünsche ein frohes neues Jahr!“, rief Mario Draghi zu Beginn seiner gestrigen Pressekonferenz in die internationale Runde der Journalisten. Vielen leidgeprüften Sparern in Deutschland würden diese Worte aus dem Munde des EZB-Präsidenten wohl wie Hohn in den Ohren klingen. Wegen der Nullzinspolitik der Notenbank hatten sie schon im vergangenen Jahr so gut wie keine Zinserträge auf ihren Tagesgeldkonten und Sparbüchern erhalten. Nun, da auch noch die Inflation zurückkehrt, fürchten sie mehr denn je um ihre Ersparnisse. Auf 1,7 Prozent ist die deutsche Teuerungsrate im Dezember hochgeschnellt – und damit auf den höchsten Stand seit Sommer 2013. Und es sieht ganz danach aus, als würde sie im Januar und Februar dieses Jahres weiter steigen.

Draghi zeigt sich immun

Da verwundert es nicht, dass unter Deutschlands Politikern der Ruf nach einem Ende der äußerst lockeren Geldpolitik der EZB noch lauter geworden ist. Vor allem Volksvertreter aus dem konservativen Lager haben in den vergangenen Tagen und Wochen die Notenbank bestürmt, endlich die Nullzinspolitik zu beenden und auch das Anleihe-Kaufprogramm zu stoppen. Sind die Deutschen doch nun mal ein Volk von Sparern. Eines, das insgesamt 2200 Milliarden Euro auf der hohen Kante hat.

Aber wie erwartet, zeigte sich Draghi gestern immun gegen die Attacken der deutschen Politik: „Wir haben uns entschieden, die Zinsen unverändert zu lassen“, verkündete er nach der EZB-Ratssitzung, „und wir erwarten weiterhin, dass die Zinsen für eine längere Zeit auf derzeitigem Niveau oder darunter liegen – und noch weit über die Phase unserer Anleihekäufe hinaus.“ Damit machte der EZB-Präsident erneut klar: Eine Zinserhöhung wird es vor Ende 2018 in der Eurozone wohl nicht geben. Denn unter seiner Ägide hatte der EZB-Rat bei seiner vorangegangenen Sitzung im Dezember das im März 2015 aufgelegte Anleihe-Kaufprogramm um weitere neun Monate verlängert, bis Ende 2017 – wenn auch ab April mit einem reduzierten monatlichen Kaufvolumen von 60 Milliarden statt 80 Milliarden Euro.

Das Ziel der EZB: die Konjunktur in der Eurozone soweit anzuheizen, dass die Preisstabilität erreicht wird, die die Notenbank bei einer Teuerungsrate von knapp zwei Prozent gewährleistet sieht. Und davon sieht Draghi die Eurozone insgesamt noch weit entfernt. Zwar ist die Euro-Inflation im Dezember auf 1,1 Prozent gestiegen, von 0,6 Prozent im November. Aber wie auch Draghi gestern zu bedenken gab, ist die Teuerung vor allem auf den Preissprung für Energieprodukte wie Diesel, Benzin und Heizöl zurückzuführen, der eintrat, nachdem die Opec vereinbart hatte, ihre Ölförderung zu drosseln. Im Dezember 2015 war der ohnehin schon niedrige Ölpreis dagegen noch einmal abgesackt. Es handelt sich hier also um einen statistischen Basiseffekt.

„Deshalb haben wir uns entschieden, über diese vorübergehende Entwicklung hinwegzuschauen“, erklärte Draghi, der den Blick stattdessen auf die Kerninflationsrate richtete – bei der die schwankungsanfälligen Energie-, Nahrungs- und Genussmittelpreise außen vor bleiben und die im Dezember nur von 0,8 auf 0,9 Prozent stieg. „Hier gibt es keine Anzeichen für einen überzeugenden Aufwärtstrend“, betonte der EZB-Präsident, der vorsorglich darauf hinwies, dass die allgemeine Inflationsrate im Januar und Februar auch nur wegen des Basiseffekts beim Ölpreis weiter anziehen werde.

Deutsche nicht nur Sparer

Aus diesem Grund könne sich, so Draghi, die EZB jetzt auch nicht zurücklehnen – sprich: nicht beginnen, die Geldschleusen zu schließen. Darüber habe der Rat auch gestern nicht gesprochen. Zuvor müssten einige Bedingungen erfüllt sein: Es müsse sichergestellt werden, dass die Inflationsrate auch mittelfristig und dauerhaft bei knapp zwei Prozent liegt, und zwar ohne die expansive Geldpolitik der Notenbank; und die knapp zwei Prozent müssten für die gesamte Eurozone gelten, nicht nur für Deutschland. „Habt Geduld!“ appellierte Draghi in diesem Zusammenhang an die Bundesbürger. „Wenn die Konjunktur in der Eurozone anzieht, werden auch die Zinsen steigen.“ Es sei im Interesse aller, dass sich die Eurozone weiter erhole, auch im Interesse der Deutschen. Schließlich seien auch in der Bundesrepublik die Menschen nicht nur Sparer, sondern auch Kreditnehmer, Verbraucher, Beschäftigte und Steuerzahler. Und die hätten alle von der Geldpolitik der EZB profitiert.

Dass die Inflation im wirtschaftsstarken Deutschland so hoch werden könnte, dass die EZB gezwungen wäre zu handeln, bevor die Teuerungsrate in der gesamten Eurozone deutlich anzieht, glaubt Draghi nach eigenen Angaben nicht: „Ich denke nicht, dass das Gefälle so groß werden kann. Die Divergenz ist in den vergangenen zwei, drei Jahren gesunken, und diese Entwicklung wird sich fortsetzen.“ Die Bundesregierung geht für dieses Jahr von einer Inflationsrate in Deutschland von 1,6 Prozent aus; für die Eurozone sagt die EZB 1,3 Prozent voraus.