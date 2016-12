EZB: Draghi pumpt weitere 540 Milliarden Euro in den Markt

Sage und schreibe 1,74 Billionen Euro hat die Europäische Zentralbank (EZB) seit März 2015 im Rahmen ihres Anleihe-Kaufprogramms in den Markt gepumpt, um nach eigener Aussage endlich Preisstabilität in der Eurozone zu sichern – heißt: die Inflationsrate auf knapp zwei Prozent zu hieven. Da die Teuerung aber immer noch weit von diesem Ziel entfernt ist, hat sie gestern beschlossen, weitere 540 Milliarden Euro zu investieren.

Dazu zünden die Währungshüter nun die mittlerweile dritte Stufe ihres – vor allem in Deutschland umstrittenen – Anleihekaufprogramms, das sie im März 2015 aufgelegt hatten und seitdem immer weiter ausgebaut haben. Ursprünglich sollte dieses Programm schon im vergangenen September auslaufen. Aber nachdem die EZB es zunächst bis März kommenden Jahres verlängerte, soll die Einkaufstour nun noch weitere neun Monate andauern – also bis zum Jahresende. Allerdings: Während die Notenbank die Laufzeit der Shoppingtour verlängert, senkt sie den monatlichen Umfang der Käufe. So sollen von April kommenden Jahres an Monat für Monat nicht mehr Staatsanleihen, Pfandbriefe, Hypotheken-Papiere, Anleihen von Bundesländern sowie Unternehmen im Wert von 80 Milliarden Euro im EZB-Einkaufswagen landen, sondern „nur“ für 60 Milliarden Euro – wie zu Beginn des Programms.

Laut Draghi wurde der entsprechende Beschluss – der die Kurse an den europäischen Börsen deutlich nach oben trieb – von der großen Mehrheit des 25-köpfigen EZB-Rates getragen. Allerdings hat Bundesbank-Präsident Jens Weidmann dem Vernehmen nach gegen die Verlängerung des Kaufprogramms gestimmt. Vielleicht auch, weil die Notenbank nun ihre selbstgesteckten Grenzen ausweiten muss, um künftig noch ausreichend geeignete Papiere zum Kaufen findet. So soll schon ab Januar auch der Erwerb von Anleihen erlaubt sein, die unter dem Einlagenzins von aktuell minus 0,4 Prozent liegen – was bedeutet, dass die EZB damit zunächst Verluste erleidet.

Kein Einstieg in Ausstieg

Dass die EZB mit der Reduzierung des monatlichen Kaufvolumens nun doch den von Deutschlands Sparern langersehnten Einstieg in den Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes wagt, dementierte Draghi vehement. „Die Verringerung des monatlichen Umfangs bedeutet nicht den allmählichen Ausstieg aus den Wertpapier-Käufen“, wurde der EZB-Präsident bei der Pressekonferenz in Frankfurt nicht müde zu betonen. Darüber sei in der Sitzung des EZB-Rates auch gar nicht diskutiert worden. „Die Nachricht der heutigen Entscheidung ist, dass wir noch für sehr lange Zeit auf den Märkten präsent sein werden und Druck ausüben werden auf die Markt-Renditen“, so der 69-jährige Italiener mit Blick auf die verlängerte Laufzeit des Kaufprogramms. Zuvor hatte er bereits unterstrichen, dass die EZB sowohl ihre monatlichen Käufe als auch die Laufzeit wieder ausweiten würde, falls sich die Inflationserwartungen oder die Finanzierungsbedingungen in der Eurozone verschlechtern sollten.

Danach sieht es derzeit nicht aus: Vor allem aufgrund der höheren Energiepreise ist im November die Inflationsrate in der Währungsunion auf 0,6 Prozent gestiegen – immerhin der höchste Anstieg seit zwei Jahren. Und auch die EZB geht davon aus, dass die Verbraucherpreise zum Jahreswechsel noch stärker anziehen werden – schon wegen statistischer Basiseffekte.

Politische Unsicherheiten

Aber zum einen verharrt die Kerninflationsrate – die ohne die schwankenden Energie-, Nahrungs- und Genussmittelpreise berechnet wird – seit drei Monaten bei 0,8 Prozent. Zum anderen sind da die gestiegenen politischen Unsicherheiten in der Eurozone, auf die Draghi gestern selbst hinwies: „Man muss sich nur den Wahlkalender im nächsten Jahr anschauen“, so der EZB-Präsident. In Deutschland, Frankreich und in den Niederlanden stehen 2017 Wahlen an. Und in Italien wird nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum die Regierung umgebildet. Sollten in den großen Volkswirtschaften des Währungsraums populistische Parteien an Boden gewinnen, könnte dies die Reformbereitschaft der Länder bremsen – mit negativen Folgen für die Konjunktur. Hinzu kommen noch die Unsicherheiten durch den Brexit und den noch unklaren wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Entsprechend vorsichtig bleiben die EZB-Volkswirte bei ihren jüngsten Konjunktur- und Inflationsprognosen, die Draghi gestern vorstellte. Demnach erwartet die Notenbank fürs kommende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Eurozone um 1,7 Prozent; für 2018 und 2019 geht sie von einem Plus von je 1,6 Prozent aus. In punkto Inflation sagt sie für 2017 einen Anstieg um 1,3 Prozent voraus; 2018 würden die Verbraucherpreise um 1,5 anziehen; und für das Jahr 2019 wagt es die EZB, eine Inflationsrate von 1,7 Prozent vorauszusagen.

Zinserhöhung nicht in Sicht

Doch selbst wenn sich die EZB tatsächlich dieser Marke nähern sollte – für Deutschlands leidgeprüfte Sparer würde dies offenbar keine Entwarnung bedeuten. Denn auf die Frage, ob bei 1,7 Prozent das EZB-Mittelfrist-Ziel von knapp zwei Prozent erreicht wäre, antwortete Draghi: „Nicht wirklich.“ Und der EZB-Präsident hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont, dass die Notenbank die Leitzinsen auf dem derzeit historisch niedrigen Niveau belassen werde, bis sie ihr Ziel erreicht sieht.