Drogeriekette dm darf Alnatura-Vertrieb nicht bestimmen

Werkstattkette ATU soll noch in diesem Jahr verkauft werden

Weiden. Die drohende Insolvenz soeben noch verhindert: ATU und die rund 10 000 Beschäftigten können aufatmen. Nach der Einigung soll die Werkstattkette noch in diesem Jahr an den französischen Konzern Mobivia verkauft werden. ATU will dann zurück in die Erfolgsspur. mehr