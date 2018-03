EU-Kommissarin Malmström trifft US-Handelsbeauftragten

Frankfurter Volksbank Hans-Joachim Tonnellier: Der Bank gehört sein ganzes Herzblut

Frankfurt. Nach fast vier Jahrzehnten in Diensten der Frankfurter Volksbank zieht sich Hans-Joachim Tonnellier mit Ablauf der Vertreterversammlung Mitte April aus dem Tagesgeschäft zurück. Am nächsten Dienstag wird er 70. In seiner Ära an der Spitze des genossenschaftlichen Institutes ... mehr