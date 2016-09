Kein Zeitlimit beim Roaming: EU-Kommission stellt neue Pläne fürs Telefonieren im Ausland vor

Vor – zurück – und wieder vor. Das Hin und Her der Kommission in Sachen Roaming-Gebühren soll nun ein Ende haben. Die EU-Behörde legte gestern einen neuen Vorschlag vor, der den Wegfall der Auslandskosten besiegeln soll. Doch auch er kommt nicht ohne einen Haken aus.

Nur zwei Wochen nach ihrem umstrittenen Vorschlag zu einer zeitlichen Begrenzung des für kommenden Sommer geplanten Wegfalls von Roaming-Gebühren vollführte die EU-Kommission gestern eine Kehrtwende. „Am 15. Juli nächsten Jahres soll die Roaming-Gebühr ein Ende haben“, erklärte der für Telekommunikation zuständige Kommissar Günther Oettinger. Und zwar restlos: „Wir haben entschieden, dass es keine Einschränkung geben wird“, betonte Vizepräsident Andrus Ansip nun.

Stattdessen, so versprach der Este, solle jeder, der in einem Mitgliedstaat lebt oder „feste Verbindungen“ zu diesem unterhält, über den heimischen Netzanbieter auch im Ausland das Prinzip „roam like at home“ nutzen dürfen – also zu denselben Konditionen wie zu Hause telefonieren, Kurznachrichten versenden und im mobilen Internet surfen.

Das hatte sich noch Anfang September ganz anders angehört. Damals schlug die EU-Behörde vor, die Roaming-Gebühren lediglich für 90 Tage pro Jahr außer Kraft zu setzen – um Missbrauch vorzubeugen. Der Vorschlag stieß auf großen Widerstand bei Verbraucherzentralen – „das ist nicht das, was die Verbraucher erwartet haben“. Auch im Europäischen Parlament wurde der Vorstoß hart kritisiert. Nur wenige Tage später ordnete Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an, das Konzept wieder zurückzuziehen, und versprach eine Neuauflage.

„Die Kommission kommt anscheinend langsam zu Sinnen“, begrüßte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber den neuen Vorschlag. „Der Druck aus dem Europaparlament wirkt“, sagte Constanze Krehl, telekommunikationspolitische Sprecherin der SPD im Europäischen Parlament.

Nicht ohne Haken

Doch das Papier kommt nicht ohne einen Haken aus: So ist nach wie vor ein Mechanismus vorgesehen, der der Ausnutzung der geplanten Gebührenfreiheit im Ausland vorbeugen soll. So dürfen nach dem Vorschlag der Kommission Netzanbieter ihre Kunden dennoch zur Kasse bitten, wenn ein Missbrauch vorliegt. Dies sei etwa dann der Fall, erklärte Oettinger gestern, wenn ein Verbraucher seine SIM-Karte mehr im Ausland als im heimischen Netz verwende. Ebenfalls des „Verdachts des Missbrauchs“ schuldig mache sich, wer mehrere SIM-Karten besitze und diese verstärkt im Ausland nutze. Damit will die EU-Behörde vor allem dem Handel mit günstigen Telefonspeicherkarten aus Mitgliedstaaten mit billigen Tarifen an Verbraucher in andere EU-Länder einen Riegel vorschieben.

Eine Linie, die man grundsätzlich auch im Europäischen Parlament teilt: „Im Heimatland ausländische SIM-Karten nutzen, nur um von billigeren Tarifen zu profitieren – das geht verständlicherweise nicht“, sagte zumindest die SPD-Europaabgeordnete Krehl. Tatsächlich sind die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten groß. So könne ein Nutzer in Finnland für einen Paketpreis von „35 Euro einhundert Mal mehr Gigabytes“ an Download-Volumen erhalten als ein Verbraucher in Ungarn, führte Kommissionsvize Ansip aus.

Kontrolle delegiert

Dennoch werden erste Befürchtungen laut: „Oettinger delegiert die Kontrolle über Roaming-Gebühren an die Telekommunikationsanbieter und überlässt es dem Markt, die Regeln zu setzen“, monierte der Grünen-Europaabgeordnete Michel Reimon. Zwar sei ein Schutzmechanismus sinnvoll, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Herbert Reul. Aber dies dürfe nicht dazu führen, dass die Unternehmen als „ständige Roaming-Polizei“ agierten. Tatsächlich haben Verbraucher nur wenige Möglichkeiten, sich gegen Zusatzgebühren der Netzanbieter zu wehren. Sie könnten sich in einem solchen Fall lediglich über ein Beschwerdeformular an ihre Anbieter wenden. Erst, wenn man sich dann immer noch nicht einig wird, soll am Ende eine nationale Behörde eingeschaltet werden.

Bis zum 15. Dezember will die Kommission die neue Regelung verabschieden, damit sie rechtzeitig in Kraft tritt. Bis dahin scheint noch einiges zu klären sein.