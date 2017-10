EZB kann Geldschwemme fortsetzen: Gericht weist Anträge ab

Mindestlohn am Bau steigt

Frankfurt/Main. Tausende Beschäftigte am Bau in Deutschland erhalten ab 1. Januar 2018 einen höheren Mindestlohn. In der dritten Verhandlungsrunde einigten sich die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt und die Arbeitgeber auf ein deutliches Plus in zwei Schritten, wie beide Seiten in Frankfurt ... mehr