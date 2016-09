Objekte ihrer Begierde werden rar: EZB muss Kaufverhalten ändern

Sage und schreibe 80 Milliarden Euro im Monat gibt die EZB auf ihrer Einkaufstour aus, die sie vor anderthalb Jahren gestartet hat. Dass Geld, das sie damit in die Märkte pumpt, soll Konjunktur und so auch Inflation in der Eurozone kräftig ankurbeln. Doch obwohl sie inzwischen Staatsanleihen, Pfandbriefe, Hypotheken-Papiere, Anleihen von Bundesländern und Kommunen sowie Unternehmensanleihen für 1,2 Billionen Euro in ihrem Einkaufswagen hat, lässt der durchschlagende Erfolg noch auf sich warten: Im August lag die Teuerungsrate im Euroraum gerade mal bei 0,2 Prozent – und damit Lichtjahre von der Zwei-Prozent-Marke entfernt, bei der die EZB Preisstabilität gewährleistet sieht.

Schwache Prognose

Und diese Marke ist in den vergangenen Monaten selbst nach Einschätzung der Währungshüter nicht nähergerückt: Wie Mario Draghi nach der gestrigen Ratssitzung in Frankfurt bekanntgab, rechnen die Volkswirte der Notenbank in ihrer neuen Prognose unverändert damit, dass 2016 die Inflationsrate nur mickrige 0,2 Prozent betragen wird – obwohl die Energiepreise schon im Herbst und Winter 2015 sehr niedrig waren, die diesjährige Inflationsrate also von statistischen Basiseffekten profitiert. Fürs kommende Jahr hat die EZB ihre Inflationsprognose sogar von 1,3 auf 1,2 Prozent gesenkt. Und für 2018 schätzt sie die Teuerungsrate auch nur auf 1,6 Prozent.

Deshalb sieht sich die EZB nun offenbar gezwungen, ihre umstrittene Shopping-Tour tatsächlich auszuweiten – so wie es die Finanzmärkte seit längerem erwarten. Sie gehen davon aus, dass die EZB ihr im März 2015 begonnenes Kaufprogramm ein weiteres Mal verlängern wird. Ursprünglich sollte die Shopping-Tour in diesem Monat mit einem Kaufwert von 1,1 Milliarden Euro enden. Weil es nicht den gewünschten Effekt hatte, erhöhten die Währungshüter die Laufzeit bis März 2017 – und damit auch das avisierte Kaufvolumen auf 1,74 Billionen Euro. Inzwischen geht das Gros der Beobachter von einer Verlängerung bis Herbst 2017 aus. Dann könnte die EZB nach Finanzmarkt-Schätzungen 2,4 Billionen Euro ausgegeben haben.

Lösungssuche

Zwar versicherte EZB-Präsident Mario Draghi gestern, „über eine Ausweitung der Anleihen-Käufe haben wir heute noch nicht diskutiert“. Aber er erklärte, der EZB-Rat habe „unsere relevanten Komitees beauftragt, Optionen für eine weiterhin reibungslose Umsetzung des Kaufprogramms zu prüfen“.

Klarer könnte im Notenbank-Sprech der Hinweis auf eine Verlängerung kaum sein. Denn es zeichnet sich inzwischen ab: Um ihre Käufe länger als bislang vorgesehen fortsetzen zu können, wird die EZB ihr Kaufverhalten ändern müssen. Der Grund: Das Gros der Staatsanleihen, die die Währungshüter – gemäß der Regeln, die sie sich aus politischen Gründen selbst auferlegt haben – erwerben dürfen, werden rar.

Um von diesen Wertpapieren bis tief ins Jahr 2017 noch mehr kaufen zu können, wird die EZB einen Teil ihrer Regeln ändern müssen – Regeln, die vor allem in Deutschland die Proteste gegen dieses Einkaufsprogramm eindämmen sollten. Da ist zum einen die Vorgabe, dass die EZB keine Anleihen kauft, die eine Rendite unterhalb ihres Einlagenzinses von minus 0,4 Prozent ausweisen – damit sie keine Zinsverluste erleidet. Verluste, die die Bundesbank mit zu schultern hätte und damit auch der deutsche Steuerzahler, der bislang von den niedrigen Zinsen profitiert.

Bundesanleihen bald tabu

Das Problem: Vor allem auf dem Markt für Staatsanleihen hat die EZB so viel eingekauft, dass die Renditen in den Keller gerutscht sind. So liegt – zum Leidwesen der Sparer hierzulande – die Durchschnittsrendite deutscher Bundesanleihen bei fast minus 0,4 Prozent, sind schon rund 60 Prozent aller Bundesanleihen vom Kauf ausgeschlossen. Untersuchungen der Finanzagentur Bloomberg zufolge werden es in zwei Monaten alle sein, denn dank des Haushaltsüberschusses gibt’s kaum Nachschub. Laut Bloomberg werden dann auch die finnischen Papiere alle unter die Grenze von minus 0,4 Prozent gerutscht sein. In vier Monaten seien dann österreichische Titel tabu, in neun Monaten die französischen. Streicht die EZB deshalb ihre Vorgabe, würde sie bewusst Verluste in Kauf nehmen. Entscheidet sie sich stattdessen, den Einlagezins für Banken noch tiefer in negative Gefilde zu drücken, werden vor allem die großen Finanzinstitute stärker leiden, die jetzt schon nicht mehr wissen, wohin mit dem ihnen anvertrauten Geld.

Rechtliches Risiko

Eine andere Stellschraube, an der die EZB drehen könnte, ist der „Kapital-Schlüssel“: Bisher werden Anleihen nach dem Anteil am EZB-Kapital gekauft. Entsprechend werden zum Beispiel zu knapp 26 Prozent deutsche und zu rund 17,5 Prozent italienische Papiere erworben. Wenn sich die Käufe etwa nach den ausstehenden Schulden richten würden, wäre das mögliche Kaufvolumen höher. Aber die EZB würde sich dann besonders in Deutschland wieder mit dem Vorwurf der monetären Staatsfinanzierung konfrontiert sehen, der schon das Bundesverfassungsgericht beschäftigt hat. Theoretisch könnte sich die EZB entscheiden, künftig auch Banken-Anleihen zu kaufen. Da ergäben sich aber Interessenkonflikte mit ihrer Rolle als Bankenaufsicht, denn sie würde den Instituten damit Risiken aus den Büchern nehmen.

Hoffen auf die Fed

Also keine leichte Aufgabe für die EZB-Experten in den nun beauftragten Komitees. Umso mehr dürften sie darauf hoffen, das die US-Notenbank Fed die Zinsen in zwei Wochen erhöht. Dann würde Kapital aus Euro-Anleihen Richtung USA abfließen und hier die Renditen der langfristigen Anleihen steigen lassen. Dabei würden die höheren Renditen der langfristigen Anleihen die Rentabilität der europäischen Banken verbessern. Auch das wäre mit Blick auf eine Erholung der europäischen Wirtschaft wichtig.