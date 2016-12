EZB gewährt italienischer Krisenbank keinen Aufschub

Erstes Elektroauto soll 2019 Markt kommen Skoda startet SUV-Offensive

Frankfurt. Die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda bleibt sich treu und steigert auch im laufenden Jahr ihren Absatz in Deutschland. In wenigen Jahren will die größte Importmarke hierzulande 200 000 Fahrzeuge im Jahr absetzen – ohne mit Eigenzulassungen zu tricksen. mehr