Rege Nachfrage nach neuem Service der Banken: Ein Gesetz beflügelt den Kontenwechsel

So viele Deutsche wie lange nicht wechseln die Bank. Das könnte an Preiserhöhungen liegen. Oder an einem neuen Gesetz, das die Banken zur Hilfe beim Kontenwechsel verpflichtet.

Seit sich wegen der EZB-Strafzinsen mit Einlagen kein Geld mehr verdienen lässt, wenden sich immer mehr Banken und Sparkassen vom Gratis-Girokonto ab. Beispielsweise haben Postbank und HypoVereinsbank monatliche Kontoführungsgebühren eingeführt, die Frankfurter Sparkasse hat sie deutlich erhöht. Doch die Privatkunden reagieren: Hieß es früher noch, die Deutschen wechselten eher den Ehepartner als die Bank, so ist in den vergangenen Monaten die Zahl der Kontoneueröffnungen und -kündigungen deutlich gestiegen. Erleichtert wird der Schritt durch das Zahlungsverkehrskontengesetz: Ein am 18. September in Kraft getretener Abschnitt dieses Gesetzes verpflichtet alle Kreditinstitute, dem Kunden beim Wechsel auf Wunsch die lästigen Formalitäten mit der Umstellung von Daueraufträgen und Einzugsermächtigungen abzunehmen.

Info: Die gesetzliche Regelung Das Zahlungsverkehrskontengesetz verpflichtet in Deutschland ansässige Banken, auf Wunsch beim Wechseln des Kontos zu helfen. Dazu müssen Kunden die Banken ermächtigen; diese bieten entsprechende Formulare an. clearing

Bei der Commerzbank habe seit Mitte September rund jeder zehnte Neukunde mit der Verlegung seines Kontos auch den Wunsch nach der gesetzlich vorgeschriebenen Kontenwechselhilfe geäußert, sagt eine Sprecherin in Frankfurt. Und die Zahl der Neukunden ist deutlich gestiegen, wie Insider berichten. Das Ziel von Konzernchef Martin Zielke, das Wachstum der Jahre 2012 bis 2016 zu verdoppeln, sei im Schlussquartal des Vorjahres mehrfach übertroffen worden, hieß es. Genaue Zahlen will die Bank erst mit der Jahresbilanz nennen, wie die Sprecherin bekräftigte: „Was wir sagen können, ist, dass wir unser erfolgreiches Wachstum bei Konten fortgesetzt haben.“

Interessenten, die zur Commerzbank wechseln wollen (wo das Girokonto ab einem monatlichen Mindest-Geldeingang von 1200 Euro gratis ist), finden einen Hinweis zur gesetzlich vorgeschriebenen Kontenwechselhilfe auf der Website oder werden in der Filiale darüber informiert. Alternativ bietet das Institut zwei digitale Services an, die Kontowechsel-App (seit Oktober 2015) oder den Kontowechsel im Web (seit November 2016). Kunden, die ein Konto online eröffnet und weder die Kontowechsel-App noch das Webangebot genutzt haben, erhalten die Informationen zum Kontowechselservice im Begrüßungsbrief oder per E-Mail. Ein Kontowechselservice sei Neukunden schon seit Jahren angeboten worden, so die Sprecherin: „Die Hilfe beim Kontowechsel ist daher in unseren Filialen gelebte Praxis.“

Spitzentage

Auch die ING-DiBa verzeichnete im Vorjahr eine hohe Nachfrage nach ihrem kostenlosen Girokonto. „Allein von August bis Oktober haben wir etwa 150 000 Girokonten hinzugewonnen. Im November hatten wir an Spitzentagen bis zu 4000 neue Konten eröffnet“, sagt ein Sprecher: „Das ist fast viermal so viel wie an Vergleichstagen im Vorjahr.“ Im Schnitt nutzten 2016 nach Angaben der ING-DiBa 95 Prozent der Kunden den digitalen Kontowechselservice und 5 Prozent den gesetzlichen.

Anlauf-Schwierigkeiten

Bei der Sparda-Bank Hessen ist die Zahl der Neukunden im Schlussquartal 2016 ebenfalls deutlich gestiegen. 4242 Neueröffnungen von Gratis-Girokonten zählte das genossenschaftliche Institut, was ein Sprecher mit der Einführung von Gebühren bei Konkurrenten begründet. Davon nutzten von Oktober bis Dezember 305, also gut sieben Prozent der Neukunden, den gesetzlichen Kontowechselservice. Interessant: Schon in der Vergangenheit hatte die Sparda-Bank einen Wechselservice hausintern angeboten und auch beworben – doch genutzt wurde er nur in wenigen Einzelfällen, so dass die Bank die Werbung später wieder einstellte. „Der Service ist nicht ausschlaggebend für den Bankwechsel, aber wird – seit er gesetzlich vorgeschrieben ist – stärker in Anspruch genommen“, folgert der Sprecher.

Und wie klappt das? In der Umsetzung komme es im Zusammenspiel der einzelnen Banken und ihrer Dienstleister noch aus unterschiedlichen Gründen zu Herausforderungen bei der Bereitstellung der geforderten Informationen, so die Commerzbank-Sprecherin. Das könne zu Verzögerungen führen kann. Alle Banken arbeiten daran, diese Anfangsschwierigkeiten zu beheben. Darüber hinaus gibt es auch im Bankenverband Bemühungen, einen funktionierenden Datenaustausch zwischen allen am deutschen Markt tätigen Banken bereitzustellen. Das liegt auch im eigenen Interesse: Schließlich haften die Banken für mögliche Schäden durch Fehler beim Übertragen der Daten. Das gilt natürlich nicht für digitale Wechselservices, allerdings sind die meist schneller und komfortabler als die gesetzliche Wechselhilfe. Doch auch die Verbraucher müssen daran denken, dass sie auf vielen Websites – etwa bei der Deutschen Bahn, Amazon oder iTunes von Apple selbst aktiv werden und ihre Kontonummer ändern müssen.