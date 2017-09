Banken: Ein Jahr gesetzlicher Kontowechselservice: Die Neuerung wird beliebter

Das Sprichwort sagt, die Deutschen wechselten eher den Ehepartner als die Bank. Doch ob diese Weisheit noch zutrifft, ist fraglich. Seit Banken und Sparkassen immer mehr Filialen schließen, ist die Zahl der Kontoeröffnungen und -kündigungen deutlich gestiegen. Erleichtert wird der Schritt zudem durch das Zahlungsverkehrskontengesetz: Ein am 18. September 2016, also vor genau einem Jahr, in Kraft getretener Abschnitt dieses Gesetzes verpflichtet alle Kreditinstitute, dem Kunden beim Wechsel auf Wunsch die lästigen Formalitäten mit der Umstellung von Daueraufträgen und Einzugsermächtigungen abzunehmen.

Eines der Institute, das bundesweit und auch im Rhein-Main-Gebiet stark zulegt, ist die Commerzbank. „Wir haben unser Ziel beim Kundenwachstum übertroffen. Die Zahl neuer Kunden war noch nie so hoch wie heute“, sagt Bereichsvorstand Frank Nierhaus, zuständig für Privat- und Unternehmerkunden in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es netto 19 400 Neukunden, davon gut 3900 in den beiden Frankfurter Niederlassungen. Ein wichtiger Grund sei das dichte Filialnetz der Bank. „Während viele Wettbewerber massiv Filialen schließen, bleiben wir vor Ort präsent. Das zahlt sich aus“, so Nierhaus. „90 Prozent der Bankkunden in Deutschland wollen auch im digitalen Zeitalter eine Filiale in ihrer Nähe.“

Seit Start der Neuregelung 2016 haben knapp ein Fünftel der Neukunden, die ein Girokonto bei der Commerzbank eröffnet haben, vom gesetzlichen Kontowechselservice Gebrauch gemacht. Bundesweit kamen bei dem Institut netto, also nach Abzug der Kündigungen, von Oktober 2016 bis Ende Juni dieses Jahres rund 300 000 Zahlungsverkehrskonten hinzu (ohne die Tochter Comdirect). In den ersten Monaten der Neuregelung war es noch rund jeder zehnte Neukunde gewesen, die Beliebtheit des Services nimmt also zu.

Bei anderen Banken fielen die Zahlen leicht niedriger aus: So nutzten 2016 nach Angaben der ING-DiBa 95 Prozent der Kunden den digitalen Kontowechselservice und nur fünf Prozent den gesetzlichen. Bei der Sparda-Bank Hessen waren es im Schlussquartal 2016 gut sieben Prozent der Neukunden.

Eine YouGov-Umfrage

Dass der Gesetzgeber die Rechte von Verbrauchern gegenüber Banken gestärkt hat, hat sich laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage mittlerweile zwar immerhin bei etwa jedem zweiten Deutschen (48 Prozent) herumgesprochen. Unter den Kontowechslern gab aber nur gut ein Prozent an, die Neuregelung habe eine Rolle beim Wechsel der Hauptbank gespielt. Rund neun Prozent der Befragten haben der Erhebung zufolge in den vergangenen zwölf Monaten ihre Hauptbankverbindung gewechselt. Am höchsten war die Wechselbereitschaft dabei in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen. Wer sich eine neue Bank gesucht hat, begründet das vor allem mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis (67 Prozent der Wechsler) und einem dichteren Netz an Geldautomaten (27 Prozent) beim neuen Institut. Auch die bessere Erreichbarkeit vor Ort beziehungsweise per Telefon oder E-Mail ist ein Wechselgrund (jeweils 14 Prozent).

Interessenten, die zur Commerzbank wechseln wollen (wo das Girokonto ab einem monatlichen Mindest-Geldeingang von 1200 Euro gratis ist), finden einen Hinweis zur gesetzlich vorgeschriebenen Kontenwechselhilfe auf der Website oder werden in der Filiale darüber informiert. Alternativ bietet das Institut zwei digitale Services an, die Kontowechsel-App oder den Kontowechsel im Web. Kunden, die ein Konto online eröffnet und weder die Kontowechsel-App noch das Webangebot genutzt haben, erhalten die Informationen zum Kontowechselservice im Begrüßungsbrief oder per E-Mail.

Die Stiftung Warentest

Alternativ bieten fast alle Institute einen digitalen Wechselservice an. Die Stiftung Warentest hat nachgeprüft, wie das klappt, und ließ drei Testpersonen den digitalen Kontowechselservice von drei zufällig ausgewählten Instituten ausprobieren: DKB, Berliner Sparkasse und Comdirect. Die Testpersonen hatten zuvor Konten bei der Sparkasse Leipzig, der Förde Sparkasse und der HypoVereinsbank. Das durchwachsene Fazit: „Zweimal klappte alles gut. Der dritte Wechsel gelang nur, weil die Testperson ihn selbst in die Hand nahm. Bei keiner der drei Banken war der Kontoumzug in den vorgeschriebenen gut zwei Wochen erledigt.“ Mal habe die Technik versagt, mal seien die Testpersonen unsicher gewesen, mal habe es an den Zahlungspartnern gelegen. „Es läuft noch nicht überall reibungslos, es gibt auf jeden Fall noch Anfangsprobleme“, zieht Verbraucherschützer Frank-Christian Pauli Bilanz. Beim gesetzlichen Kontowechselservice hingegen sind Verbraucher auf der sicheren Seite: Wenn etwas schiefläuft, so haften laut Gesetz die Banken.