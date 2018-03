Ein Musikimperium mit Tradition

Die Gibson Guitar Corporation mit heutigem Sitz in Nashville/Tennessee (USA) wurde im Jahr 1902 gegründet und ist einer der ältesten und bekanntesten US-amerikanischen Hersteller von Zupfinstrumenten und Gitarrenverstärkern. Namensgeber war Orville Gibson, der die Rechte an seinem Geschäft aber 1902 verkaufte. Die weltweit erste industriell in Serie hergestellte E-Gitarre war 1936 eine Gibson – das Modell ES-150 mit elektrischem Tonabehmer. Zum Gibson-Konzern gehören weitere Gitarrenmarken wie Epiphone, Kramer, Dobro und Steinberger sowie unter anderen die Instrumentenmarken Wurlitzer, Oberheim und Slingerland. Neben Mitbewerber Fender gilt die Firma Gibson als eines der Pionierunternehmen bei der Entwicklung der E-Gitarre. red

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]