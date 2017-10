Einigung im Tarifstreit - keine Streiks bei der Postbank

GfK: Verbraucherstimmung trübt sich auf hohem Niveau ein

Nürnberg. Die Verbraucher in Deutschland sind weiter in Kauflaune. Die Konjunktur läuft rund, die wenigsten machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Trotzdem verschlechtert sich das GfK-Konsumklima zum zweiten Mal in Folge leicht. mehr