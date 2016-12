Eintracht Frankfurt: Eintracht unterm Weihnachtsbaum: Fanartikel sind gefragt wie nie

Die Sportartikelbranche in Deutschland boomt. Auch bei Eintracht Frankfurt ist das Geschäft mit Fanartikeln gefragt wie nie. Das liegt auch am derzeitigen sportlichen Erfolg der Mannschaft.

Der derzeitige Erfolg der Frankfurter Eintracht schlägt sich nicht nur in der Tabelle der Fußball-Bundesliga nieder, sondern auch in den Verkaufszahlen im Merchandising. „Der Dezember ist einer der verkaufsstärksten Monate des Jahres. Dass es im sportlichen Bereich derzeit so gut läuft, treibt die Leute zusätzlich zum Kauf an“, sagt Sebastian Geschwindner, Leiter des Merchandising von Eintracht Frankfurt.

Bild-Zoom Foto: Bäder Sebastian Geschwindner freut sich über die steigenden Umsätze im Bereich Merchandising.

Der Topseller der Vorweihnachtszeit sei auch in diesem Jahr das aktuelle Heimtrikot. Das schwarz-weiße Design und die Kampagne „Schwarz-weiss wie schee“ bescherten Eintracht Frankfurt ein dickes Umsatzplus. Das Trikot gibt es für rund 85 Euro zu kaufen, mit der Rückennummer des Lieblingsfußballers liegt der Preis bei rund 100 Euro. Welcher Aktive das ist, hänge vor allem von der aktuellen Form der Spieler ab. „Trikots von Alexander Meier und Marco Fabian werden in diesem Jahr am häufigsten unter dem Weihnachtsbaum liegen. Meier ist eine Legende in Frankfurt und Fabian spielt eine hervorragende Hinrunde“, weiß Geschwindner.

Regionale Produkte

Auch bei der restlichen Fankleidung beschränkt sich der Club in diesem Jahr größtenteils auf die Farben Schwarz und Weiß, das Sortiment wurde im Vergleich zu den vergangenen Jahren auf rund 700 verschiedene Artikel vergrößert. „Mittlerweile gibt es ja fast alles an Fanartikel zu kaufen, was man sich nur vorstellen kann“, sagt Geschwindner.

Bilderstrecke Topseller zu Weihnachten: Die Geschenke-Knüller der Eintracht-Fans

Der Leiter des Merchandising rechnet deshalb auch in diesem Jahr erneut mit einer Steigerung der Einnahmen in seinem Bereich. Schon von 2014 auf 2015 konnte ein Plus von 992 000 Euro erzielt werden, wovon 349 000 Euro auf höhere Lizenzerträge und 642 000 Euro auf den verbesserten Verkauf von Fanartikeln zurückzuführen sind. Beliefen sich die Einnahmen im Merchandising 2014 noch auf 5,29 Millionen Euro, konnten 2015 6,28 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Das ergibt ein Plus von 18,7 Prozent. Für die Einnahmen aus 2016 kann Geschwinder noch keine genauen Angaben machen. „Es läuft aber sehr gut“, sagt er.

Neben Kampagnen und Sonderaktionen setzt Eintracht Frankfurt auch auf den Verkauf regionaler Produkte. „Um gewisse Einnahmen garantieren zu können, muss die Produktpalette stetig erweitert und verbessert werden“, betont Geschwindner. Deshalb verkaufe man seit einigen Monaten Produkte, die das Siegel „100 Prozent made in Hessen“ tragen. „Um den regionalen Bezug herzustellen“, erklärt der Merchandise-Leiter.

Die Erweiterung und Verbesserung der Produkte findet aber auch vor dem Hintergrund statt, dass der Verkauf von Fanartikeln für die Vereine der Bundesliga immer wichtiger wird. Der Bereich Merchandising machte bei Eintracht Frankfurt im vergangenen Jahr rund 6,3 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Geschwindner hofft, die Freude der Fans über den Erfolg der Mannschaft auch mit in das kommende Jahr nehmen zu können. Eine erneute Erweiterung des Sortiments sei allerdings erst einmal nicht geplant.

Neue Rekordmarke

Nicht nur bei Eintracht Frankfurt ist man in diesem Jahr zufrieden mit den Einnahmen des Merchandising. Die Olympischen Spiele in Brasilien und die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich haben sich als Umsatzmotoren für die gesamte deutsche Sportartikelbranche erwiesen. Denn während die Eintracht von den sportlichen Erfolgen der Mannschaft abhängig ist, kommt es bei der Sportartikelbranche auf Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympische Spiele an.

Und davon gab es in diesem Jahr gleich zwei Ereignisse. Allein bei den Mitgliedern des Einkaufsverbundes Intersport schnellte der Umsatz mit Teamsport-Artikeln um 15 Prozent in die Höhe, berichtet Kommunikations-Chef Michael Steinhauser. 330 000 Mal ging das Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei Intersport über die Ladentheke, Adidas selbst verkaufte das Trikot weltweit über 1,3 Millionen Mal.

Zufrieden zeigt sich auch Andreas Rudolf, Geschäftsführer beim Intersport-Konkurrenten Sport2000. Mit einem Plus von zwei Prozent sei bei dem Einkaufsverband der Umsatz auf eine neue Rekordmarke geschnellt. Absolute Zahlen nennen aber beide Einkaufsverbände nicht.

Im Jahr 2017 rechnen Branchenexperten hingegen mit nicht mehr ganz so starken Umsatzzuwächsen, da es keine umsatzfördernden Großereignisse gibt. Bei Eintracht Frankfurt hingegen könnten im Falle des Erreichens der Europa-League auch 2017 die Kassen klingeln.