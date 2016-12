Einzelhandel: Weihnachtsgeschäft auf gutem Niveau

Der deutsche Einzelhandel ist mit den bisherigen Umsätzen in der Vorweihnachtszeit zufrieden. Das Geschäft habe in der Woche vor dem dritten Advent das gute Vorjahresniveau erreicht.

Das teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) unter Berufung auf eine Umfrage unter 400 Unternehmen mit. „Besonders oft greifen die Kunden derzeit bei Uhren und Schmuck, Haushaltswaren sowie hochwertigen Lebensmitteln zu”, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth laut Mitteilung.

Insgesamt rechnet der Verband in diesem Jahr im November und Dezember erstmals mit einem Umsatz von mehr als 90 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft im vorigen Jahr würde das einem Wachstum von 3,9 Prozent entsprechen. Besonders stark wächst dabei der Online-Handel: Dort erwarteten sie zu Weihnachten ein Umsatzplus von zwölf Prozent, hatte Genth der „Passauer Neuen Presse” gesagt.

In der aktuellen Umfrage hätten große Unternehmen den Verlauf ihrer Geschäfte etwas positiver bewertet als kleinere Händler, berichtete der HDE zum dritten Advent. Zurückhaltender sahen demnach auch die Händler in den Innenstädten ihr bisheriges Geschäft. Das werde sich in den kommenden beiden Wochen ändern, erwartet der Verband. Traditionell ziehe es die Kunden in den letzten Tagen vor Weihnachten zum Geschenkekauf in die Innenstädte.

