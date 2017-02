Hessische Produkte auf der „Land & Genuss“: Eis, Whiskey und Kuchen

Ein Hütchen Whiskey, ein Hütchen Fruchtlikör, ein Hütchen Obstbrand – Brennermeister Gottfried Ickler von der Schlitzer Destillerie lässt sich am Freitagvormittag nicht lumpen. „Hier dürfen alle probieren. Und es ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt der 60-Jährige, der die osthessische Destillerie zusammen mit einer Kollegin auf der Verkaufs- und Erlebnismesse „Land & Genuss“ vorstellt.

Mehr als 260 Aussteller aus ganz Deutschland sind dort vertreten und werden noch bis Sonntag rund um die Themen Land, Garten und Genuss informieren. Messe-Veranstalter ist die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).

Für Gottfried Ickler ist der Besuch der „Land & Genuss“ inzwischen Pflicht. „Wir wollen präsent sein“, sagt er. Und nebenbei noch Schnäpse, Brände, Liköre und Whiskey an Mann und Frau bringen. Neu im Angebot hat die Schlitzer Destillerie beispielsweise einen Mandelrosen-Liqueur. In Bio-Qualität. Daran komme eben auch eine Destillerie nicht mehr vorbei. „Wir produzieren auch Bio-Obstbrände“, berichtet Ickler.

Die Schlitzer Destillerie beschäftigt 20 Mitarbeiter und produziert jährlich rund 500 000 Flaschen Whiskey, Liköre, Brände, und Schnäpse. „Der deutsche Whiskey dominiert bei uns klar“, informiert der 60-Jährige. Seit Kurzem vertreibe die Destillerie auch einen Gin. Im März werde ein zweiter hinzukommen. Außerdem sei noch ein spezieller Wodka in der Mache, der dann allerdings nur über Amazon verkauft werde. „Da sind heute die jungen Leute“, sagt Ickler. Auch deshalb habe sich der junge Geschäftsführer Tobias Wiedelbach vor eineinhalb Jahren dazu entschieden, bei der Vermarktung neue Wege zu gehen. „Wir müssen dranbleiben, wenn wir Umsatz machen wollen“, kommentiert Ickler.

Öko ist wichtig

Der nordhessische Milchbauer Jens Griesel hat im vergangenen Jahr von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft umgestellt und gleichzeitig seine Bio-Eis-Manufaktur kräftig ausgebaut. Dafür hat er mehr als 100 000 Euro in die Hand genommen. „Mit der Eisproduktion und -vermarktung wollen wir uns ein zweites Standbein aufbauen, um nicht mehr so stark von Milchpreisschwankungen abhängig zu sein“, erklärt der gelernte Landwirt.

In den vergangenen zwei Jahren seien die Milchpreise nämlich so niedrig gewesen, dass er mächtige Umsatzeinbußen hinnehmen musste. „Wir haben 300 000 Euro Umsatz verloren. Das steckt uns in den Knochen“, berichtet er. Teilweise musste er den Liter Milch für nur

20 Cent verkaufen und deshalb Kredite aufnehmen, um seine Mitarbeiter weiter bezahlen zu können. „Das ist ruinös“, sagt er.

Nun träumt er davon, mit seinem Eis auch das Rhein-Main-Gebiet zu erobern. Demnächst will er Gespräche mit Lebensmittelhändlern führen. „Wenn das Geschäft gut anläuft, hätten wir Potenzial, weitere Arbeitsplätze zu schaffen“, sagt der 41-Jährige, der auf seinem Hof in Gudensberg bei Fritzlar 100 Milchkühe hält. Eine Million Liter Milch geben diese im Jahr – ein Großteil verkauft Griesel an die Deutsches Milchkontor GmbH. Aus dem Rest stellt Griesel exklusives Eis her – darunter die Sorten Macadamia, Butterkeks, Erdbeere und Pistazie. „Bei uns kommt nur das Beste vom Besten hinein“, sagt er. Also keine künstlichen Aromen, keine künstlichen Farbstoffe und keine Konservierungsstoffe. „Alles soll natürlich sein.“ Eine Kugel kostet 1,50 Euro, ein Becher mit 500 Milliliter Eis fünf bis sechs Euro.

Demnächst will der Landwirt neben den von Natur aus laktosefreien Sorbetsorten bald auch laktosefreies Milcheis anbieten. Zunächst stehen allerdings weitere Investitionen an. Ein Gefrierfahrzeug muss her, damit er seine tiefgekühlten Waren zu den Händlern bringen kann.

Vegane Produkte

Der Biobauer Etzel aus Wehrheim im Taunus betreibt seit 30 Jahren Öko-Landwirtschaft. „Wir sind wirtschaftlich erfolgreich“, sagt Moritz Spahn, Enkelsohn von Paul Erich Etzel, der seinerzeit die Umstellung einleitete. Das liege daran, weil den Menschen zunehmend wichtig sei, wie ihre Lebensmittel hergestellt werden. „Es geht nicht mehr nur darum, satt zu werden“, sagt der 26-Jährige, der Agrarwissenschaft studiert. Und das werde auch in Zukunft so bleiben, ist er überzeugt. Die auf dem Hof erzeugten Kuchen, Wurst- und Fleischwaren – im Betrieb werden 1500 Schweine, 30 Mutterkühe, 220 Hühner gehalten – verkauft der Familienbetrieb sowohl im eigenen Hofladen als auch über Lebensmittelhändler. In ihrem Hofladen vertreiben Etzels weitere Bio-Produkte, darunter inzwischen auch viele vegane. Weil sie nachgefragt werden und in die Philosophie passen.