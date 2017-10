Entscheidung zu Air Berlin erwartet - Flugstreichungen

Impulsarmer Handel lähmt Dax: 13.000 Punkte unerreicht

Frankfurt/Main. Dem Dax hat es heute an Aufwärtsimpulsen gefehlt. Die Anleger blieben vorsichtig in Sachen Katalonien-Krise. Zudem scheint die Rekordjagd an den US-Börsen ins Stocken zu geraten. mehr