Gleicher Lohn für Osteuropäer?: Entsenderichtlinie: EU-Mitgliedstaaten ringen um Einigung

Das Europäische Parlament will in dieser Woche über die geplante Reform der Entsenderichtlinie sprechen. Gestern lag das veraltete EU-Gesetz bei den Sozialministern in Luxemburg auf dem Tisch. Doch was besagt die Regelung eigentlich und warum arbeitet die EU an einer Neuauflage? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Worum geht es genau bei der Entsendung?

Während Arbeitnehmer innerhalb der EU Freizügigkeit genießen, also in einem anderen Mitgliedstaat leben und ihrem Beruf nachgehen dürfen, gibt es bei Dienstleistungen eine Grauzone. Dabei geht es um Menschen, die von den Unternehmen, in denen sie angestellt sind, für eine bestimmte Zeit in ein anderes EU-Land geschickt werden.

Was steht denn in der derzeit geltenden Richtlinie?

Das 1996 verabschiedete EU-Gesetz soll die Gleichstellung von entsandten Arbeitnehmern mit vor Ort Berufstätigen gewährleisten. Sie haben bislang nur Anspruch auf den dort geltenden Mindestlohn.

Das klingt doch gut. Wieso muss daran etwas geändert werden?

Nach den bisherigen Regeln darf eine Firma ihre Angestellten befristet zur Arbeit in andere Länder schicken und dabei weiter Sozialabgaben wie im Heimatland zahlen. Die Lohnnebenkosten fallen in den verschiedenen Mitgliedstaaten aber sehr unterschiedlich aus. Während die Arbeitskosten pro Stunde in Deutschland 33 Euro betragen, liegen diese in Bulgarien nur bei 4,40 Euro. Dies führt zu großen Ungleichgewichten, weil Unternehmen aus Osteuropa Leistungen deutlich günstiger anbieten können als eine deutsche Firma.

Entsender Kommentar: Eine Frage der Gerechtigkeit Erst wenn Arbeitnehmer auf derselben Baustelle den gleichen Lohn erhalten, herrscht echte Gleichbehandlung. Ein Kommentar von Mirjam Moll. clearing

Paris hat im Mai bereits eine umstrittene Regelung per Dekret verabschiedet, mit denen diese Wettbewerbsschieflage etwas ausgeglichen werden soll. Demnach sollen Arbeitgeber ab nächstem Jahr 40 Euro pro entsandtem Mitarbeiter bezahlen. EU-Abgeordnete kritisieren dies als diskriminierend und nicht vereinbar mit dem europäischen Recht.

Wie soll das Problem gelöst werden?

Die Reform sieht vor, Arbeitnehmer vollständig gleichzustellen. Entsandte Angestellte müssten also nicht nur den Mindestlohn, sondern den branchenüblichen Tarifsatz erhalten – inklusive aller Zuschläge für besonders schwere Arbeit oder Wochenend- und Feiertagseinsätze. Außerdem hätten sie Anspruch auf Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungszulagen. Damit will die EU gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen in der EU herstellen.

Aber die Sozialleistungen würden ja weiter im Heimatland bezahlt …

Das ist richtig. Derzeit liegt die Frist für Entsendungen bei fünf Jahren. Die Reform sieht vor, diesen Zeitraum auf zwei Jahre zu begrenzen. Danach müsste der Angestellte in dem EU-Land sozialversichert werden, in dem er tätig ist. Frankreich und Deutschland fordern allerdings, dass diese Verkürzung bereits nach einem Jahr greift. Eine längere Entsendung soll zwar möglich sein, müsste dann aber vom Gastland ein Mal pro Jahr überprüft werden.

Was ist mit der Transportbranche?

Nach dem Willen einiger Mitgliedstaaten besonders im Osten Europas soll die Branche von der Neuordnung der Richtlinie ausgenommen bleiben. Denn sie fürchten um die Zukunft ihrer Lkw-Fahrer, die Branche boomt dort wegen der günstigeren Arbeitskosten und könnte einbrechen, wenn die Fahrer jeweils dem aktuellen Aufenthaltsland entlohnt werden müssten. Wegen der hohen Mobilität, die der Beruf mit sich bringt, wäre für die Unternehmen aber auch ein hoher Verwaltungsaufwand zu bewältigen.

Wie weit sind die Verhandlungen in der EU denn gediehen?

Das Europäische Parlament will diese Woche seine Verhandlungsposition festlegen. Wenn die Mitgliedstaaten nachziehen, könnten die Gespräche bereits im November beginnen. Wie lange der Weg bis zur Reform ist, hängt davon ab, wie schnell sich beide Seiten annähern können.

Wann tritt die neue Richtlinie dann in Kraft?

Auch darüber sind sich die Mitgliedstaaten noch uneins. Während Deutschland und Frankreich eine Umsetzung bereits nach zwei Jahren fordern, wollen die osteuropäischen Staaten lieber erst fünf Jahre nach der Einigung starten.