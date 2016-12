Eon-Chef kündigt Stellenabbau an - vor allem in Essen

Arbeitsagentur: Berufsausbildung statt Aushilfsjobs Flüchtlinge sollen lieber lernen

Frankfurt. Die Integration von Flüchtlingen in Hessens Arbeitsmarkt kommt nur langsam voran. Dennoch will die Arbeitsagentur an ihrem gründlichen Kurs festhalten und möglichst wenige in einfache Helferjobs schicken. mehr