Erholung des Dax fällt mager aus

Zu mehr als einer Mini-Erholung hat es am deutschen Aktienmarkt nicht gereicht. Der Dax, der im Tageshoch noch um 0,7 Prozent gestiegen war, gab die Gewinne weitgehend wieder ab und lag zuletzt noch mit 0,21 Prozent auf 12.296,35 Punkte im Plus.

Zu sehr dürfte der globale Handelskonflikt die Nerven der Investoren nach wie vor strapazieren. In den vergangenen sieben Handelstagen war der Dax um mehr als 6 Prozent abgesackt.

Die US-Regierung erwägt, chinesische Investitionen in den USA einzuschränken. Chinas Präsident Xi Jinping verschärfte daraufhin einem Bericht zufolge erneut den Ton im Handelszwist. Damit scheint die Zeit vorbei zu sein, in der China versucht, gemäßigt und mit diplomatischen Maßnahmen auf immer wieder neue Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump einzugehen.

Beobachter blieben skeptisch. Der globale Handelskonflikt belaste zunehmend auch die Konjunktur in Deutschland, schrieb Experte Ulrich Wortberg von der Helaba. Die Kursverluste an der Wall Street zeigten zudem, dass auch dort die Erwartungen an die Konjunktur nicht zu hoch gesteckt werden sollten, warnte er.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,41 Prozent auf 3383,18 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,16 Prozent nach oben auf 25.889,77 Punkte. Der TecDax erholte sich mit 0,67 Prozent auf 2751,94 Punkte etwas stärker.

Investoren setzten teils auf defensive Aktien. So lagen die Papiere von Beiersdorf, RWE und Eon im Dax auf den vorderen Plätzen mit Kursgewinnen von 1,2 bis 2,6 Prozent. Versorger und Konsumgüterhersteller gelten als Unternehmen mit auch in Krisenzeiten recht stabilen Erträgen.

Risikoreichere konjunkturabhängige Titel wie Lufthansa und Thyssenkrupp rutschten dagegen mit Abgaben von jeweils rund 2 Prozent an das Ende des Dax.

Daneben bewegten Analystenkommentare die Kurse: Aktien von ProSiebenSat.1 profitierten von einer Hochstufung durch die Bank UBS und rückten um 2,9 Prozent vor. Eine Verkaufsempfehlung der Citigroup drückte den Kurs des Windturbinenherstellers Nordex hingegen um 7,3 Prozent nach unten.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,07 Prozent auf 141,38 Punkte nach. Der Bund-Future legte um 0,11 Prozent auf 162,31 Punkte zu. Der Eurokurs verlor, zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1676 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1700 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8667 Euro gekostet.

