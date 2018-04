Autoindustrie: Es rumort bei Opel

Der hessische Autobauer Opel kommt nicht zur Ruhe. Der Autohersteller mit Sitz in Rüsselsheim hat kurzfristig sämtlichen europäischen Händlern die Verträge gekündigt. Ziel seien neue Vereinbarungen, mit denen Leistung und Profitabilität des Handels gesteigert werden könnten, sagte ein Unternehmenssprecher in Rüsselsheim. In Europa werden demnach rund 1600 Verträge gekündigt, auf Deutschland entfallen davon 385.

Nur zwölf dieser Betriebe solle kein neues Angebot gemacht werden, kündigte Deutschlandchef Jürgen Keller in einem Interview mit dem Fachblatt „Autohaus“ an. Von einer Ausdünnung des Vertriebsnetzes könne deshalb keine Rede sein. Die neuen Verträge sollen jetzt verhandelt werden und Keller zufolge Anfang 2020 in Kraft treten.

Der Streit zwischen den Arbeitnehmervertretern und der Geschäftsleitung um die Sanierung der Marke mit dem Blitz-Logo birgt nach Auffassung eines Autoexperten erhebliche Risiken für die deutschen Werke. Dass die IG Metall mit politischer Unterstützung auf die Einhaltung bestehender Tarifverträge poche, könnte dem neuen Mutterkonzern PSA (Peugeot, Citroën, DS) als Vorwand für bislang ausgeschlossene Werkschließungen dienen, sagte der Direktor des CAR-Centers an der Universität Duisburg-Essen, Ferdinand Dudenhöffer.

„Am Ende könnte die Schließung der beiden Opel-Werke in Kaiserslautern und Eisenach stehen.“ Nur der Stammsitz Rüsselsheim sei wegen des dort angesiedelten Entwicklungszentrums und der sehr modernen Produktion für die Franzosen unverzichtbar. ba