Ausblick auf die Wirtschafts-Woche: Es weihnachtet sehr

Es weihnachtet sehr...

Die Bundesbürger sind im Kaufrausch. Das Weihnachtsgeschäft läuft prima, schwärmen die Einzelhändler. Die Innenstädte sind proppenvoll, an den Kassen stehen lange Schlangen, die Kapazitäten der Parkhäuser reichen nicht mehr aus, die Konsumenten geben so viel Geld für Weihnachten aus wie nie zuvor. Der Handel spricht von Rekordumsätzen im Dezember. Spielsachen, Geldgutscheine, Bücher und Kleidung stehen ganz weit oben auf der Liste der beliebtesten Präsente.



Für alle Unentschlossenen haben wir für die morgige Ausgabe eine Reportage über die Renner im Fanshop von Eintracht Frankfurt im Angebot. Wobei es für die Anhänger von des FSV, von Mainz, Bayern oder Schalke ähnliche Fanartikel zu kaufen gibt.

24 Fragen rund ums Fest der Liebe Das große FNP-Weihnachtsquiz Wie viele Weihnachtslieder gibt es? Was kommt an Heiligabend bei den meisten Deutschen auf den Tisch? Und womit wurden im 16. Jahrhundert die Christbäume geschmückt? Testen Sie Ihr Weihnachtswissen in unserem großen FNP-Quiz.

Stunde der Wahrheit

Für eine der mächtigsten Frauen der Welt kann es heute eng werden: Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat als französische Finanzministerin einem umstrittenen Schiedsgerichtsverfahren zugestimmt, das dem früheren Adidas-Großaktionär Bernard Tapie einen warmen Geldregen bescherte: 400 Millionen Euro.



Dow bei 20 000 Punkten

Das oberste Gericht der Republik entscheidet heute darüber, ob das Verhalten der Grande Dame rechtens war. Verurteilung und Rücktritt nicht ausgeschlossen.

Obwohl die Handelsumsätze in den kommenden Tagen deutlich schrumpfen werden, dürfte uns die Börsenentwicklung weiter elektrisieren. Der Weltleitindex Dow Jones hat nach der Wahl Donald Trumps eine Rekordjagd gestartet. Auch Europas Börsen haben nach dem italienischen Renzirendum die Jahresendrally begonnen. Der Dax hat die 11 000er Marke locker übersprungen. Da ist sicher noch mehr drin. Vor allem wenn der Dow-Jones-Index die historische Marke von 20 000 Punkten knackt.



Börsianer haben keinerlei Zweifel daran, dass dies geschieht. Der Index hatte sich mit 19 843 Zählern ins Wochenende verabschiedet. Da fehlt nur noch ein Wimpernschlag.

Trump auf Dankestour

Verstört blicken die Deutschen gen Westen. Was sich jenseits des Atlantiks in den Vereinigten Staaten abspielt, stößt hierzulande meist auf totales Unverständnis. Schon dass der Milliardär Trump als die Verkörperung des „Postfaktischen“ die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat, lässt so manchen Zeitgenossen in Deutschland am Verstand der Amerikaner zweifeln. Doch mit welcher Leidenschaft der Wahlsieger Trump in amerikanischen Provinzstädten auf seiner „Thank-you-Tour“ (Dankeschön-Tour) gefeiert, ja geradezu gehuldigt wird, setzt dem Unmöglichen, das wahr geworden ist, noch die Krone auf.



Doch bei aller Ablehnung und Beschwörung von Weltuntergangsszenarien: Die Deutschen müssen schnell lernen, die Fakten anzuerkennen und eine sachliche Basis für den Umgang mit der neuen US-Regierung zu finden – selbstbewusst schon, aber nicht arrogant.

Winterweihnachtsmeister

Zur Wochenmitte beschert uns der Spielplan der Fußball-Bundesliga noch einen absoluten Saison-Höhepunkt. Ein Endspiel um die Winterweihnachtsmeisterschaft: Rekordmeister Bayern empfängt die jungen Wilden aus Leipzig. Es ist ein Spiel der Gegensätze: Das deutsche Fußball-Establishment aus dem Süden wird von einem künstlichen Vereinsgebilde mit 17 Mitgliedern aus dem Osten herausgefordert.



Adidas, Audi, Allianz und Telekom als Bayern-Supporter sehen sich dem Angriff eines Brausekonzerns aus Österreich ausgesetzt. Das Match am Mittwochabend unter Flutlicht in der Allianz-Arena verspricht Spannung pur, Ergebnis völlig offen.

New York, New York

In der Weihnachtsausgabe halten wir noch einen Leckerbissen für Sie bereit: Eine tolle Reportage unserer Kollegin Melanie Bäder über Weihnachtsshopping in New York.

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2017!