Ex-Deutsche-Bank-Chef Fitschen geht zu Vonovia

Dax gewinnt deutlich nach „Ja” zur GroKo

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben an diesem Montag wieder Mut gefasst. Nachdem im frühen Handel noch der drohende Handelskonflikt mit den USA für leichte Verluste gesorgt hatte, überwog am Ende die Erleichterung über die Neuauflage der großen Koalition in Deutschland. mehr