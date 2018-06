Experten fordern Abbau der EU-Direktzahlungen an Bauern

Gewinne im Dax zum Wochenauftakt

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag ein weiteres Stück von seinen in der Vorwoche verzeichneten Verlusten erholt. Mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 12.770,75 Punkte knüpfte der Dax an die freundliche Tendenz vom vergangenen Freitag an. mehr