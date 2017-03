Wie die üblichen Unternehmenschefs kommt Sina Trinkwalder wirklich nicht daher: In zerrissener Sportkleidung begrüßt uns die Gründerin und Chefin der manomama GmbH im ersten Stock einer renovierten Fabrikhalle am Rande von Augsburg. Seit drei Tagen trage sie den Jogginganzug ununterbrochen, erklärt die 38-Jährige mit dem bayerischen Akzent. Es sei der Prototyp einer neuen Sportkollektion, die im Mai erscheinen soll. Und nun unterziehe sie den Jogginganzug einem Extremtest. „Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich selbst angefangen habe zu laufen“, erzählt Trinkwalder, „und ich habe keinen Bock, wenn die Poren nach dem Laufen besonders geöffnet sind, mir giftiges Zeug in die Poren zu laden.“

Der Mensch als Idee

Ökologisch nachhaltige Kleidung „Made in Germany“. Dafür steht Trinkwalder mit ihrer manomama GmbH. Nicht nur, dass sie in ihrer teuren Heimat produziert, während die meisten Bekleidungsfabriken nach Asien verschwunden sind. Sie verwendet auch Stoffe, Knöpfe und Garne aus Deutschland, verzichtet beim Färben der Kleidung auf viele Chemikalien.

100 Prozent ökologisch und regional verankert – diesen Anspruch erheben zwar viele Unternehmen hierzulande, aber niemand außer Trinkwalder hat es gewagt, ein neues Geschäfts mit Menschen aufzuziehen, die der Arbeitsmarkt eigentlich schon aussortiert hat: Langzeitarbeitslose, Schulabbrecher, Ungelernte – darunter viele alleinerziehende Mütter.

„Normalerweise liegt einer Unternehmensgründung eine Produktidee zugrunde“, erzählt Trinkwalder, „bei manomama ist dies anders, hier ist die Idee der Mensch.“ Als sie das Unternehmen im Jahr 2010 gründete, sei es ihr erklärtes Ziel gewesen „allen Menschen, die sonst keiner mehr auf dem ersten oder zweiten oder auch dritten Arbeitsmarkt braucht, wieder die Möglichkeit zu geben, ihren Erwerb zu erwirtschaften“.

Bis dahin hatte die Studienabbrecherin mit ihrem Mann eine erfolgreiche Werbeagentur geführt und war auch als Unternehmensberaterin gefragt. „Ein großes Auto, mit Ende 20, schon mehrere Rolex-Uhren und jeden Abend essen gehen“, beschreibt sie ihren damaligen Lebensstil. Die Initialzündung für die Gründung von manomama sei ein Erlebnis mit einem Obdachlosen gewesen, erzählt Trinkwalder. Beim Warten auf ihren Zug habe sie in einem Hochglanzmagazin geblättert und es dann weggeworfen. Kurz darauf fischte ein Obdachloser dieses Magazin aus dem Papierkorb. Er war nur an den glitzernden Umschlagseiten interessiert, weil er und seine auch obdachlose Frau daraus Weihnachtsschmuck bastelten. Diese Begegnung habe sie nach dem Sinn ihrer Arbeit fragen lassen: „Ich helfe dabei, dass sich Menschen stets das neueste Elektrogerät anschaffen, obwohl das alte noch gut ist.“

Aus der Hand der Mama

So entschloss sie sich in Augsburg – der Stadt, die ehemals eine europäische Textilmetropole war – in einer Näherei Arbeitsplätze zu schaffen. Der Firmenname habe symbolische Bedeutung. „Wir wollen Menschen, die es schwer haben, wieder in Arbeit bringen. In erster Linie sind das Frauen, Mütter, die durch das Raster fallen. Ergo: Mano und Mama. Aus der Hand der Mama.“

Die zwei Millionen Euro Startkapital waren größtenteils das, was ihr Mann und sie angespart hatten. Heute sitzen Agentur und Öko-Textilmanufaktur im selben Gebäude – im ersten Stock werden Werbe-Kunden beraten, im Erdgeschoss Jeans, T-Shirts und Taschen genäht. 150 Menschen beschäftigt Trinkwalder dort – alle fest angestellt und sozialversichert. „Keine Leiharbeit, keine Zeitverträge, keine Werksverträge“, betont Trinkwalder, „das lehne ich kategorisch ab. Der Mensch braucht Sicherheit und Wertschätzung in seinem Leben, sonst funktioniert das nicht.“

Sicherheit gibt die Unternehmerin ihren Beschäftigten auch über auskömmliche Löhne: Mindestens zehn Euro die Stunde bekommt jeder – mehr zahlt sich auch Trinkwalder selbst nicht. Darüber hinaus gibt’s Zulagen – wenn sich jemand besonders in die Gruppe einbringe oder wenn jemand eine besonders wichtige Position innehabe, die die gesamte Gruppe nach vorne bringe, so die Chefin, die hier jeder dutzt. „Beispielsweise die Hannelore, die sich über Maßen um die anderen kümmert und immer ein offenes Ohr hat, die einen Apfelstrudel mitbringt und übrigens auch die Toiletten putzt. Dann ist es selbstverständlich, dass man sie – mehrheitlich entschieden – mit mehr bedenkt. Genauso wie den Werner, der für den Zuschnitt zuständig ist. Denn ohne ihn steht hier alles.“

Feste Arbeitszeitmodelle gibt es bei manomama nicht: Das Werk ist von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Jeder Beschäftigte kann in seinem Arbeitsvertrag festlegen, wie viele Wochenstunden er arbeiten möchte. „Dies ist eine höchst ineffiziente Organisation, die aber wunderbar funktioniert und Tiefenentspannung bei meinen Ladies und Gentlemen auslöst, weil sie sich eben nicht hetzen müssen, wenn sie die Kinder in den Kindergarten bringen“, so Trinkwalder.

Gewinn ist nicht alles

Kann ein solches Geschäftsmodell viel Gewinn abwerfen? Die Frage quittiert Trinkwalder mit einem Kopfschütteln. „Warum ist denn ein Unternehmen nur erfolgreich, wenn es viel monetären Gewinn erwirtschaftet? Wer hat denn den Quatsch erzählt? Wenn man sich darauf konzentriert zu sagen, für mich wird der menschliche Gewinn maximiert, dann funktioniert das auch ganz gut. Man kann dann halt keine Reichtümer anhäufen.“

Die ersten zwei Jahre musste Trinkwalder die manomama GmbH noch mit Erträgen aus der Werbeagentur subventionieren. „Aber seit dem dritten Jahr schreiben wir schwarze Zahlen – und zwar ohne Fördermittel und ohne einen Cent Kredit von der Bank“, betont die Unternehmerin. Von den rund neun Millionen Euro, die das Unternehmen im vergangenen Jahr umgesetzt habe, seien unterm Strich rund 80 000 Euro Gewinn übriggeblieben. „Also sehr wenig“, räumt Trinkwalder ein. Vor allem wenn es darum geht zu expandieren. Gerne würde sie aus dem einen manomama-Laden in Augsburg eine kleine Kette schmieden. Aber dafür reicht das Geld derzeit nicht, wie sie sagt. So bietet das Unternehmen seine Mode weiter per Fabrikverkauf, online und im Direktvertrieb an. „Mobile Herzen“ heißen die 60 Außendienstler, die nach dem Tupper-Prinzip bei Kunden daheim Modetreffs veranstalten und für ihren Absatz eine Provision erhalten.

Für ihr Engagement hat Trinkwalder etliche Auszeichnungen erhalten, darunter das Bundesverdienstkreuz, den Deutschen Fairness-Preis und den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Sogar als „Mutter Teresa von Augsburg“ wird sie bezeichnet. Sieht sie sich selbst als Heldin? „Nein, ich sehe mich als eine verantwortungsvolle Unternehmerin. Ich glaube, es sieht nur deshalb heldenhaft aus, weil viele Unternehmer und Manager vergessen haben, was ihr eigentlicher Job ist. Die Verantwortung eines Unternehmers darf eben nicht am Werkstor aufhören, sondern greift tief in die Gesellschaft ein. Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, aber das haben viele vor lauter Geld im Laufe der Zeit vergessen. Das müssen wir halt einfach umdrehen.“

Es gab nicht nur Lob

Dass sie mit allen Regeln der Branche bricht, ist nicht überall gut angekommen. „Oh Gott, diese naive Sozialromantikerin“, habe ich oft zu hören bekommen“, erzählt Trinkwalder. „Ich habe zu Politikern und Unternehmern gesagt: Lass uns doch die Menschen wieder sauber behandeln, lasst uns doch die Leute in den Job bringen, denen ihr die Jobs genommen habt, lasst uns doch wieder mehr zusammenrücken und lasst uns doch vor allem die Manager nicht mehr so viel Geld verdienen und die Leute, die die Arbeit verrichten so wenig.“ Aber niemand habe gewollt, dass sich etwas ändert, berichtet die nachhaltig Geläuterte. Im bayerischen Landtag habe sie vorgesprochen, im Bundestag, auf EU-Ebene. „Die haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt: ,Die spinnt’.“

„Einfach machen!“

Erschwerend hinzugekommen sei dabei, dass viele ihrer Beschäftigten gar nicht mehr arbeitssuchend gemeldet gewesen seien. „Was zur Folge hatte, dass die Politik gesagt hat: ,Oh, oh, die Trinkwalder müssen wir jetzt mal ruhigstellen, weil sie uns ein verdecktes Problem auf den Tisch bringt: diese ganzen Weiber, die nicht in den Statistiken sind’.“ Aber dieser Widerstand sei für sie nur zusätzlicher Ansporn gewesen. „Man darf sich eben nicht entmutigen lassen. Man muss Unternehmer sein.“

Was sie aufgrund ihrer reichen Erfahrungen der jungen Generation mit auf den Weg geben könne? Eigentlich müsse jeder seine eigenen Fehler machen, hinfallen, die Krone richten und weiter machen, meint Trinkwalder. Einen Tipp gibt sie dann aber doch: „Einfach machen. Machts einfach, plant nichts sondern machts. Vor allem macht etwas, was euch Spaß macht, dann könnt ihr den Erfolg gar nicht verhindern.“