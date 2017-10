Nahrungsmittelpreise: Fett im Geschäft: Butter immer teurer

Die Wissenschaft will wieder etwas festgestellt haben: dass Männer und Frauen die Inflationsrate unterschiedlich wahrnehmen. Demnach schätzt das weibliche Geschlecht die Teuerungsrate im Durchschnitt um 1,5 bis 2,0 Prozent höher ein. Mit den Genen dürfte dies allerdings nichts zu tun haben. Zurückzuführen ist dieses Phänomen wohl vielmehr darauf, dass Frauen immer noch häufiger zum Einkaufen gehen und die Preissteigerungen bei Lebensmitteln spätestens an der Kasse merken. Und die prägen sich nun mal eher ein, als steigende Preise bei Kühlschränken oder Waschmaschinen, die seltener gekauft werden.

Nachkriegsrekord

Besonders eingeprägt haben sich da inzwischen die satt gestiegenen Butterpreise. War das halbe Pfund Butter im Frühjahr vergangenen Jahres noch für 0,75 Euro zu haben, muss der Verbraucher heute 1,99 Euro fürs Päckchen zahlen – Nachkriegsrekord! Allein von September vergangenen Jahres bis zum September diesen Jahres hat sich das Streichfett bundesweit um 70,4 Prozent verteuert, wie das Statistische Bundesamt gestern bekannt gab. 59,5 Prozent betrug die Preissteigerung in Hessen.

„Geht da alles mit rechten Dingen zu?“, mag sich da der eine oder andere fragen, wenn er feststellt, dass der Milchpreis seit dem Frühjahr 2016 nur um ein Drittel gestiegen ist und seit Monaten bei 0,69 Euro pro Liter verharrt. Die Antwort lautet „Ja“. Überall in Europa haben die Butterpreise kräftig angezogen. Die Ursachen sind allerdings vielfältig.

Da ist zum einen der berühmt-berüchtigte „Schweinezyklus“: Gemeint ist damit ein klassisches Muster aus Angebot und Nachfrage, das zeitlich verzögert abläuft. In guten Zeiten wird mehr produziert. Es kommt zu einem Überangebot, und die Preise beginnen zu fallen. Wenn daraufhin die Anbieter ihre Produktion zurückfahren, kommt es irgendwann zu Engpässen, die die Preise hochschnellen lassen. Auf dem Milchmarkt kollabierten die Preise im Mai vergangenen Jahres. Damals mussten die Verbraucher plötzlich weniger als 50 Cent für den Liter Trinkmilch bezahlen. Die 22,4 Cent, die am Ende bei den Milchbauern ankamen, waren für viele Anbieter ruinös. Sie produzierten weniger oder stellten den Betrieb ein. Die verfügbare Milchmenge ist also gesunken und damit fehlt der Grundstoff für die Butterproduktion. Und eine schnelle Rückkehr zu früheren Produktionsniveaus ist nicht möglich. Dafür fehlt es schlicht an Kühen. Die dezimierten Herden können wegen fehlender Jungtiere nicht von jetzt auf gleich wieder aufgestockt werden.

Und warum steigt die Nachfrage so stark? Vor allem weil tierische Fette eine Rehabilitation erfahren haben: Der einst vermutete Zusammenhang von Butterkonsum, erhöhtem Cholesterinspiegel und damit einhergehenden Herzinfarkt-Risiko hat sich als nicht so eindeutig erwiesen, wie lange Zeit gedacht. So greifen nicht nur die Verbraucher in Europa wieder verstärkt zu Butter statt zu pflanzlicher Margarine, sondern auch die Verbraucher in den USA und China – dem größten Butter-Importeur der Welt. Und das, nachdem viele Milchproduzenten in Europa auf Kühe umgestellt haben, die eine weniger fetthaltige Milch produzieren. Dieses Fett fehlt jetzt. Zumal auch noch in ganz Europa der Appetit auf Käse gestiegen ist. Die Herstellung von Gouda, Camembert, Mozarella oder den deutschen Käsesorten verschlingt inzwischen mehr als die Hälfte der in der EU produzierten Milch.

Fett statt Eiweiß

Dass nun die Preise für Butter so kräftig gestiegen sind, während sich die Milchpreise kaum verändert haben, scheint letztlich an der hohen Fett-Nachfrage zu liegen. Darauf verweist auch der Milchindustrie-Verband, der für Molkereien wie Deutsches Milchkontor oder die bayerische Milchindustrie eG spricht. Demnach hat sich der Fettpreis vom Milchpulver-Preis entkoppelt. „Wir haben eine noch nie dagewesene Differenz zwischen der Fett- und Eiweißverwertung“, so der Verband, „im gleichen Maße wie Butter teurer wie das Magermilchpulver billiger wird.“ Dazu trägt zum einen bei, dass die Konsumenten wieder mehr Joghurt und Quark mit höherem Fettgehalt essen statt Diät- und Lightprodukte. Und dass der Konsum von Keksen, Kuchen und Schokolade gestiegen ist – auch dafür braucht die Lebensmittel-Industrie Butterfett.

Dass die Butterpreise bis zum Jahresende wieder sinken, erwartet niemand in der Branche. Auch Sahne werde teuer bleiben, heißt es. Und mit Sorge blicken die Bäcker auf die Preissprünge. „Zwar haben die meisten Unternehmen längerfristige Kontrakte, so dass kurzfristig keine Auswirkungen zu befürchten sind. Mittelfristig kann sich diese Entwicklung aber in Preissteigerungen bei Backwaren niederschlagen“, sagt Armin Juncker, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Großbäckereien. Butter wird in der Branche vor allem für Croissants, Toastbrot und Feingebäck benötigt. Ausweichmöglichkeiten gibt es nicht. „Andere Fette haben einen anderen Schmelzpunkt, andere Verarbeitungseigenschaften und schlicht einen anderen Geschmack.“