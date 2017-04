Der lange Atem führt zum Erfolg: Fondsexperten gaben unseren Lesern Ratschläge zum Thema Sparen mit Fonds

Lieber Fonds statt Sparbuch, das keine Verzinsung mehr abwirft? Auf der Suche nach Rendite können Investmentfonds eine Möglichkeit sein. Doch die Auswahl ist groß. Welcher ist der richtige für mich? Fragen zum Thema Sparen mit Fonds beantworteten bei unserer Frühjahrs-Telefonaktion drei Experten vom deutschen Fondsverband BVI: Christoph Hähnert, Andreas Telschow und Frank Bock standen unseren Lesern zwei Stunden Rede und Antwort. Sie wurden nicht geschont. Denn die Telefone waren 120 Minuten frequentiert. Wir veröffentlichen Auszüge.

Sparen mit Fonds Kommentar: Die Mischung macht’s "Unterm Strich gelingt es mit risikolosen Spar-Produkten inzwischen nicht mehr, die Inflation auszugleichen und das Vermögen wenigstens in seiner Substanz zu erhalten", sagt unser Kommentarschreiber Michael Balk. clearing

Wann ist der günstigste Zeitpunkt, um in Aktienfonds einzusteigen?

Niemand kennt den günstigsten Einstiegszeitpunkt. Daher kann es sinnvoll sein, den anzulegenden Betrag aufzuteilen und mit Teilbeträgen nach und nach Fondsanteile zu erwerben. So kaufen Sie die Fondsanteile zu unterschiedlichen Kursen und können vermeiden, zu Höchstkursen einzusteigen.

Sind Fonds nicht eher eine Anlage für vermögende Sparer?

Nein, im Gegenteil, Fondsanteile gibt es schon für kleine Sparbeträge. Fonds-Sparpläne zum Beispiel sind schon ab 25 Euro monatlich möglich. Fonds bündeln das Geld vieler Sparer und legen es breit gestreut an den Finanzmärkten und Immobilienmärkten an. So können Fondssparer bereits mit kleinen Sparbeträgen an der Entwicklung von Unternehmen (Aktienfonds) und Immobilien (offenen Immobilienfonds) teilhaben und davon profitieren.

Gestern erreichte der Dax einen Rekordstand. Soll man Aktienfonds jetzt verkaufen?

Und was wollen Sie dann mit dem Geld machen? Festverzinsliche Anlagen sind angesichts der extrem niedrigen Zinsen kaum eine Alternative. Wenn Sie weiterhin langfristig Rendite haben möchten, kommen Sie an Aktien bzw. Aktienfonds kaum vorbei.

Wo kann ich Fonds kaufen?

Bei allen Banken und Sparkassen, direkt bei den Fondsgesellschaften, bei unabhängigen Beratern und natürlich auch online bei Direktbanken und Online-Brokern.

Kann ich bei einem Fonds-Sparplan die Sparrate senken, wenn ich das möchte?

Ja, Sparpläne sind sehr flexibel für Anleger. Sie können den Sparbetrag jederzeit ändern, erhöhen oder senken, ganz aussetzen und auch Sondereinzahlungen leisten. Das angesparte Kapital bleibt außerdem jederzeit für Sie verfügbar.

Wir haben verschiedene Fonds, darunter Aktien- und offene Immobilienfonds. Nun habe ich gelesen, dass sich im nächsten Jahr die Fondsbesteuerung ändert. Müssen wir mit einer höheren Belastung rechnen?

Nein, für den Privatanleger kommt es unter dem Strich zu keiner Mehrbelastung. Wenn Sie nähere Einzelheiten dazu wissen möchten, können Sie sich unter www.bvi.de die Broschüre „Investmentsteuerreform kompakt – was sich ab 2018 ändert“ kostenlos herunterladen oder auch bestellen.

Lieber Aktien- oder Mischfonds, was ist besser?

Das hängt von den Anlagezielen und der Risikoeinstellung des Anlegers ab. Ein Aktienfonds beschränkt sich auf Aktienanlagen, ein Mischfonds legt in Aktien und verzinste Wertpapiere an. Bei Aktienfonds sind die Risiken, aber auch die Renditechancen größer als bei Mischfonds.

Ich möchte fünf bis zehn Prozent Rendite erzielen. Geht das mit Fonds?

Die Erfahrung zeigt, dass mit breit streuenden Aktienfonds im Schnitt etwa sechs bis acht Prozent jährlich möglich sind. Allerdings können historische Wertentwicklungen nicht einfach in die Zukunft fortgeschrieben werden. Es gibt also keine Garantie dafür, dass auch künftig sechs bis acht Prozent im Jahr erzielt werden. Allerdings sind die Perspektiven für die Aktienmärkte weiterhin positiv.

Lohnen sich Dividendenfonds?

Wenn Sie regelmäßige Ausschüttungen haben möchten und von der Entwicklung an den Aktienmärkten profitieren wollen, sind Dividendenfonds gut geeignet. Diese Fonds legen in Aktien von Unternehmen an, die nachhaltig attraktive Dividenden zahlen. Anleger können bei Dividendenfonds in der Regel mit etwa drei Prozent jährlicher Ausschüttung rechnen.

Sind Fondsanlagen sicher?

Das Geld der Fondssparer wird als Sondervermögen verwahrt, das heißt getrennt von der Fondsgesellschaft. So ist das Fondsvermögen der Sparer vor einer Insolvenz der Fondsgesellschaft geschützt. Außerdem sind Investmentfonds flexibel und stark reguliert. Kein anderes Finanzprodukt unterliegt so umfangreichen staatlichen Kontrollen.

Gilt noch die alte Anlegerregel ein Drittel Anleihen, ein Drittel Aktien, ein Drittel Immobilien?

Grundsätzlich ist eine breite Streuung auf verschiedene Anlageklassen weiterhin richtig. Die konkrete Aufteilung ist aber abhängig von der persönlichen Situation und der Risikoneigung. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass mit Anleihen aufgrund der anhaltenden Nullzinspolitik in Europa kein Geld mehr zu verdienen ist. Welche Anlagemischung am besten zu Ihnen passt, besprechen Sie am besten mit Ihrem Berater.

Wie flexibel ist eine Fondsanlage? Ich möchte jetzt kleine Auszahlungen haben und später im Rentenalter größere. Geht das? Und kostet das was?

Anleger sind an keine festen Laufzeiten gebunden. Einzahlungen und Auszahlungen sind jederzeit möglich. Auszahlungen können Sie mit und ohne Kapitalverzehr vornehmen. Kosten für Auszahlungen entstehen in der Regel keine.

Ist ein Riester-Vertrag mit Fonds für mich, 36 Jahre alt, sinnvoll?

Langfristig bestehen für Riester-Verträge mit Fonds die höchsten Renditechancen. Daher sind Fondssparpläne im Rahmen eines Riester-Vertrages gerade für junge Menschen wie Sie eine attraktive Möglichkeit der privaten Altersvorsorge.

Ich bin über 80 Jahre alt. Sind Aktienfonds für mich noch sinnvoll?

Für Aktienfonds ist man nie zu alt. Wenn Sie die Renditechancen an den Aktienmärkten nutzen wollen und auch bei größeren Kursschwankungen noch ruhig schlafen können, sollten Sie einen Teil auch in Aktienfonds anlegen. Wichtig ist, dass Sie das Geld nicht kurzfristig für andere Zwecke benötigen.

Sollen wir einen Aktienfonds-Sparplan, den wir 2015 eingerichtet haben und der leicht im Minus ist, trotzdem weiterführen?

Wenn Sie Vermögensaufbau betreiben wollen, sind Aktienfonds-Sparpläne ideal dafür. Bei hohen Kursen kaufen Sie weniger Fondsanteile, bei niedrigen Kursen mehr Fondsanteile. Auf Dauer ergibt das einen günstigen durchschnittlichen Einstiegskurs. Sie müssen aber einen langen Atem haben.

Unser 24-jähriger Sohn hat ein Angebot für einen Riester-Sparplan von einer Versicherung vorliegen. Ist das ein gutes Angebot?

Ihr Sohn sollte sich ein oder zwei weitere Angebote für Riester-Verträge einholen und vergleichen. Achten sollte er auch auf die Kosten. Bei der langen Anlagelaufzeit sind Riester-Verträge auf Fondsbasis am sinnvollsten.

Ich möchte regelmäßig für meinen Enkel etwas anlegen. Lohnt sich ein Sparplan mit Fonds?

Ja, Fondssparpläne bieten langfristig gute Renditechancen. Sie sind bereits mit Sparbeträgen ab 25 Euro monatlich möglich.

Welche Chance habe ich mit meinem defensiven Rentenfonds? Kann ich damit die Inflation von zwei Prozent schlagen?

Bei den sehr niedrigen Zinsen und der anhaltenden Nullzinspolitik ist die Inflation damit kaum zu schlagen. Überlegen Sie, einen kleinen Anteil Aktienfonds und Immobilienfonds beizumischen, um die Renditechancen zu erhöhen.