Neues Projekt der Deutschen Börse: Frankfurt ködert Fintechs

Mit dem Vorstandsvorsitzenden Carsten Kengeter steht seit gut einem Jahr ein Manager an der Spitze der Deutschen Börse, der die Börsenbetreibergesellschaft in etlichen Geschäftsfeldern in eine neue Umlaufbahn gebracht hat. Am sichtbarsten ist diese neue Dynamik am ehrgeizigen Fusionsprojekt mit der London Stock Exchange, das sich nach dem Brexit-Votum der Briten neu erfinden muss. Aber daneben hat die Deutsche Börse ein neues Betätigungsfeld kreiert, das ihr in Zukunft neue Erlöspotenziale erschließen soll und darüber hinaus für den Finanzplatz Frankfurt von herausragender Bedeutung ist: Im Kern geht es darum, Unternehmensgründungen von Finanztechnologie-Unternehmen – kurz Fintechs – von der Start-up-Phase bis zum Börsengang zu begleiten.

Der erste Teil dieses Projektes war die Einrichtung eines Fintech-Hubs im Frankfurter Ostend. Im Schatten der EZB hat das Dax-Unternehmen Büroflächen in einem Gebäude angemietet, wo sich junge Firmen aus der Fintech-Szene niederlassen können. Vier Start-ups haben dort aktuell ihre Büros bezogen. Im Sandweg ist auch die Deutsche Börse Venture Network angesiedelt, die Ende September mit ihrem neuen Angebot an den Start geht, junge Fintechs auf der Suche nach Kapital und mit risikofreudige Investoren zusammenbringen. Mitarbeiter von Deutschlands größtem Börsenbetreiber vermitteln dabei Wachstumsunternehmen an Geldgeber, die grundsätzlich Interesse an Investitionen in entsprechende Firmen und Branchen signalisiert haben.

„Wir wollen unser klassisches Börsengeschäft sukzessive um vorbörsliche Initiativen erweitern“, sagte Deutsche-Börse-Vorstand Hauke Stars. „Ziel ist der Aufbau eines Ökosystems für Wachstum, das Unternehmen von der Startup- über die Wachstumsphase bis hin zu einem Börsengang begleitet und unterstützt.“

Der Markt der Wachstumsfinanzierung sei völlig intransparent. Daher komme der Schaffung einer Plattform, die Jungunternehmer und Finanziers zusammenbringt große Bedeutung zu. „Start-ups müssen mit hohem Aufwand Investorenakquise betreiben. Investoren haben nur unzureichenden Zugang zu attraktiven Beteiligungen“, erklärt Stars.

Die Netzwerker der Börse haben bisher zwölf Investoren-Treffen in Frankfurt, London, New York, Boston und im Silicon Valley mitorganisiert. Die jungen Unternehmen, die seit knapp einem Jahr von der Tochter Venture Network gefördert, geschult und begleitet werden, müssen einen Härtetest bestehen. Der beinhaltet Kriterien wie Profitabilität, Mindestumsatz und Wachstumsstärke. Mittlerweile sind knapp 200 internationale Investoren und gut 100 Wachstumsfirmen aus Deutschland und Europa mit von der Partie.

Der erste Börsengang

Börsen-Vorstand Stars hofft, dass im laufenden Jahr noch einem der betreuten Start-ups der Gang aufs Börsenparkett gelingt. „Spätestens 2017 werden wir sicher die ersten Börsengänge sehen“, betonte Stars.

Ein zartes Pflänzchen Etliche Nachrichten der vergangenen Wochen vermitteln den Eindruck, Frankfurt sei inzwischen zur Hauptstadt der Gründerszene aufgestiegen.

Mit Blick auf Großbritannien, wo die Start-up-Szene schon eine viel größere Bedeutung erlangt hat, macht sich Stars dafür stark, auch in Deutschland ähnlich freundliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Da stehe die Bundesregierung im Wort. Dazu zählt sie etwa die Förderung von Mitarbeiterbeteiligungen oder Steuervergünstigungen für Beteiligungskapital etwa durch Verlustvorträge.

Geldberge der Banken

Europas Banken sitzen auf Milliardensummen an Liquidität, die sie gegen Strafzins bei der EZB parken. Dass dieses Kapital nicht für Investitionen in junge Unternehmen zur Verfügung steht, bedauerte die Börsen-Managerin. Sie erklärte die Zurückhaltung der Großbanken mit den strengen regulatorischen Vorschriften, die es ihnen kaum mehr ermöglichten, im risikoreiche Wagniskapital-Geschäft mitzumischen.

In den Auf- und Ausbau einer Fintech-Community in Frankfurt will die Deutsche Börse weiterhin investieren. Auch Start-ups aus anderen Städten an den Main zu locken, gehört zum Plan. Mit der Schaffung dieses neuen Segmentes erschließen sich der Börse Möglichkeiten, einen vorbörslichen Handel mit Risikokapital zu etablieren oder einen eigenen Start-up-Index ins Leben zu rufen.

Erinnerungen an den früheren „Neuen Markt“ werden wach. Das Segment wurde 1997 inmitten des Technologie-Booms geschaffen, damit Start-ups rasch an Eigenkapital kamen. Bis 2000 schossen die Kurse vieler Internet- und IT-Firmen in die Höhe, nach dem Platzen der „Dotcom-Blase“ stürzten sie ins Bodenlose. Viele Unternehmen gingen Pleite, zahlreiche Betrugsfälle landeten vor Gericht. 2003 stellte die Deutsche Börse das Segment ein. Das soll sich nicht wiederholen. Die Deutsche Börse versucht klarzumachen, dass sie aus den Fehlern von damals die richtigen Lehren gezogen hat.