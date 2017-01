Jubiläumsdividende für Mitglieder: Frankfurter Volksbank zeigt Stärke

Die Frankfurter Volksbank besteht am 19. Mai 2017 exakt 155 Jahre. Ist das ein Jubiläum? Ein Grund zum Feiern? Eigentlich nein. Doch das genossenschaftliche Finanzinstitut, das seinen Sitz im Herzen Frankfurts hat, nutzt den Anlass des 155-jährigen Bestehens, um seine inzwischen über 200 000 Mitglieder mit einer „Jubiläumsdividende“ zu überraschen. Die insgesamt 1,5 Millionen Anteile, die die Eigentümer an der Volksbank halten, werden mit den traditionellen sechs Prozent plus 1,55 Prozent Jubiläumsbonus verzinst: 7,55 Prozent für ein völlig risikoloses Investment sucht in der heutigen Zeit seinesgleichen. Das sei ein Zeichen der Stärke, kommentierte Volksbank-Chefin Eva Wunsch-Weber diesen spektakulären Coup in schwierigen Zeiten, geprägt durch ein Niedrigzinsumfeld, neue Regulierungsbelastungen in Millionenhöhe und große Investitionen in Digitalisierung.

Auch das Jahr 2017 werde „anspruchsvoll werden und von Unsicherheiten geprägt sein“, so Wunsch-Weber. Für das eigene Haus rechnet die Vorstandsvorsitzende mit einer „soliden Entwicklung und einem Ergebnis, das die bisherige Position weiter stärkt“.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr ist es der Frankfurter Volksbank trotz der Widrigkeiten in der Zinslandschaft gelungen, ein respektables Betriebsergebnis (nach Bewertung) fast auf Vorjahresniveau von 99,5 Millionen Euro zu erwirtschaften. Obwohl der Zinsüberschuss weiter stark geschrumpft ist (auf 191 Mio Euro), konnte das gute Ergebnis erzielt werden, weil Personal- und Sachaufwand deutlich gedrückt wurden. Verantwortlich dafür macht die Bank-Chefin zum einen die abgeschlossene Fusion mit der Volksbank Höchst, die Kosteneinsparungen ermöglichte. Zum anderen wurden im Rahmen der natürlichen Fluktuation („echte Renteneintritte“) 37 Arbeitsplätze abgebaut. Insgesamt 1343 Mitarbeiter zählt die Volksbank aktuell.

Unterm Strich habe das gute wirtschaftliche Jahresergebnis die Substanz weiter gestärkt und die Widerstandsfähigkeit der Bank erhöht, erklärte Wunsch-Weber. In den vergangenen fünf Jahren seien die Rücklagen um 280 Mio Euro aufgepolstert worden. Die Eigenmittel des Instituts haben 1,2 Milliarden Euro erreicht.

Obwohl die Guthabenzinsen der Volksbank nicht zu den Top-Konditionen im Land zählen, haben die inzwischen mehr als 500 000 Kunden ihre Einlagen weiter auf nunmehr 7,3 Mrd Euro erhöht. Kundenkredite sind mit 5,1 Mrd Euro nahezu stabil geblieben. Strafzinsen für Privat- und Firmenkunden – wie es vereinzelte Institute bereits praktizieren – lehnt Wunsch-Weber kategorisch ab. „Das wird es bei uns nicht geben.“ Die Gebühren für ihre Dienstleistungen habe die Bank stabil gehalten, derzeit seien keine Erhöhungen geplant.

Filialnetz gestrafft

Mit 83 Geschäftsstellen, 41 SB-Stellen und 154 Geldautomaten habe die Frankfurter Volksbank eines der dichtesten Filialnetze in der Region. Doch die Kundenbedürfnisse ändern sich. Über die Hälfte der Kunden nutzten intensiv Online-Banking. Das habe Auswirkungen auf das Geschäftsstellennetz, sagte die Chefin. An der grundsätzlichen Ausrichtung einer starken Verwurzelung in der Region werde nicht gerüttelt. Aber die Kundennutzung der einzelnen Standorte werde ständig beobachtet. Wenn nötig, müsse das Filialnetz auch angepasst werden. So 2016 geschehen. Acht kleinere Geschäftsstellen wurden geschlossen und in SB-Stellen umgewandelt: Geschlossen wurden Bad Homburg-Kirdorf, Frankfurt-Heddernheim, Frankfurt-Oberrad, Hanau-Wachenbuchen, Hofheim-Rheingaustraße, Kelkheim-Münster, Merenberg und Schöneck-Büdesheim. In SB-Stellen umgewandelt wurden Frankfurt-Fechenheim und Kronberg-Oberhöchstadt. Erfahrungsgemäß trifft es vor allem die kleineren Standorte. Die Frankfurter Volksbank unterhält noch knapp ein Dutzend Filialen, die von nur zwei bis drei Mitarbeitern betreut werden.

Dass Deutschland auf dem Weg in eine bargeldlose Gesellschaft sei, kann die Volksbank nicht bestätigen. Mit mehr als fünf Millionen Auszahlungen an den Geldautomaten zeige sich ein „unverändert hoher Bargeldbedarf“.