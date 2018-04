Kosteneinsparungen: Fraport testet Simulator-Training für Bodenpersonal

Bei Piloten ist es aus Kostengründen längst Alltag, nun soll virtuelles Training am Simulator auch für Bodenpersonal am Frankfurter Flughafen ausprobiert werden. In einer dreimonatigen Testphase sollen rund 100 Flugzeug-Einweiser und -Abfertiger wichtige Tätigkeiten am Computer trainieren, wie die Betreibergesellschaft Fraport am Mittwoch berichtete. In dem Programm wird das Einweisen eines Flugzeugs auf seine Abfertigungsposition sowie die Suche nach äußerlich sichtbaren Fehlern am Flugzeugrumpf dargestellt und trainiert. Entworfen hat das Programm der Welt-Airlineverband IATA.

(dpa)