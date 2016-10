Aktie bester Dax-Titel: Fresenius: Bad Homburger Medizinkonzern ist kerngesund

Der Medizin-Konzern Fresenius kann weiterhin stark zulegen. Laut Vorstandschef Stephan Sturm sind alle Bereiche in allen Regionen aus eigener Kraft gewachsen. Er hob die Gewinnprognose für 2016 daher leicht an. Die Aktie profitiert.

Der Gesundheitskonzern schafft es immer wieder aufs Neue, seine ambitionierten Ziele nicht nur zu erreichen, sondern noch zu übertreffen. Auch die gestrige Bekanntgabe der Finanzdaten zum Sommerquartal folgte dem bekannten Strickmuster: solide gewirtschaftet, sehr gute Umsatz- und Renditezahlen abgeliefert, weiter gewachsen und daher in der Lage, die Prognose fürs Gesamtjahr 2016 wieder noch oben zu drücken – wenn auch diesmal nur ganz leicht. Doch das Geschäftsgebaren macht nach wie vor mächtig Eindruck auf die Anleger, die gestern bei den im Leitindex Dax gelisteten Fresenius-Aktien kräftig zugriffen. Die Wertpapiere setzten sich im Lauf des Tages mit einem Wertzuwachs von gut zwei Prozent an die Spitze der Dax-Werte, knackten die 70-Euro-Marke und sind vom Allzeithoch (73,55 Euro) nicht mehr allzu weit entfernt.

Der seit 1. Juli amtierende Fresenius-Konzernchef Stephan Sturm, der dem auf den Nestlé-Chefsessel abgewanderten Ulf Schneider gefolgt ist, kommentierte das Zwischenergebnis so: „Mit einem erneut deutlichen Ergebniszuwachs konnten wir im dritten Quartal an die sehr gute Entwicklung des ersten Halbjahres anknüpfen. Dabei sind wiederum alle Unternehmensbereiche in allen Regionen organisch gewachsen. Das stimmt uns für das Gesamtjahr 2016 noch zuversichtlicher.“ Auf Basis der starken Geschäftsentwicklung und der guten Aussichten hebt Fresenius das untere Ende des Ergebnisausblicks für das laufende Geschäftsjahr an. Das Konzernergebnis soll nun währungsbereinigt um 12 bis 14 Prozent wachsen. Der Konzernumsatz soll zwischen sechs und acht Prozent zulegen.

Gute Geschäfte der Dialysetochter FMC verleihen dem Gesundheitskonzern neuen Rückenwind. Im dritten Quartal stieg der bereinigte Gewinn um neun Prozent auf 399 Millionen Euro, wie Fresenius mitteilte. Die Sparte Kabi, die auf flüssige Nachahmermedikamente spezialisiert ist, wuchs zwar langsamer als zuletzt. Sie entwickelte sich jedoch besser als vom hessischen Unternehmen bisher erwartet.

Bei Kabi läuft’s

Die Fresenius-Generika-Sparte Kabi profitiert seit langem von Lieferengpässen der Konkurrenz und war bereits dafür verantwortlich, dass Sturm die Gewinnprognose für Fresenius im August leicht anhob. Wegen der Einführung neuer Nachahmermedikamente und des guten Absatzes bestehender Arzneimittel passte er die Prognose für die Sparte, nun erneut an.

Die Dialysetochter FMC, der Kürzungen im US-Gesundheitssystem in den vergangenen drei Jahren schwer zusetzen, setzte ihren Aufwärtstrend im dritten Quartal fort. Der Überschuss legte um 27 Prozent auf 333 Millionen Dollar zu. Der weltgrößte Dialysekonzern erntet dabei die Früchte eines vor Jahren eingeleiteten Sparprogramms. Die ebenfalls im Dax notierte FMC-Aktie gab gestern leicht nach.

Bis Ende September war die Zahl der Mitarbeiter konzernweit um vier Prozent auf 231 432 angestiegen.