Gewinn soll bis 2020 kräftig steig: Fresenius steckt sich hohe Ziele

Das Bad Homburger Gesundheitsunternehmen Fresenius jagt von einem Rekordgewinn zum nächsten. Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat Vorstandschef Stephan Sturm ambitionierte Pläne.

Stephan Sturm ist in Kauflaune. Gerade erst hat der neue Fresenius-Chef die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte über die Bühne gebracht und den spanischen Klinikbetreiber Quirónsalud gekauft. Jetzt ist er auf der Suche nach weiteren Expansionsmöglichkeiten – mit Präferenz in Europa. „Für einen Gesundheitskonzern ist Größe sehr wichtig“, begründete er seine Wachstumspläne am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz in Bad Homburg.

Seit knapp acht Monaten steht Stephan Sturm an der Spitze des Dax-Konzerns. Zuvor war er zwölf Jahre lang Finanzchef bei Fresenius und die Nummer zwei hinter Ulf Schneider, mit dem er eng zusammengearbeitet hat.

FMC im Aufwind Der Dialyse-Spezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat die Kurve gekriegt. Nach drei Jahren rückläufiger Gewinne präsentierte Vorstandschef Rice Powell am Mittwoch nun die erfreulichen Zahlen für 2016. clearing

Die Umsatz-, Gewinn- und Mitarbeiterzahlen haben sich im Jahr seines Amtsantritts prächtig entwickelt. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 29 Milliarden Euro, der Nettogewinn um 13 Prozent auf 1,5 Milliarden und die Mitarbeiter auf inzwischen 260 000 weltweit. „Es war ein ausgezeichnetes Jahr“, triumphierte Sturm. Die Aktionäre wolle er an dem Unternehmenserfolg beteiligen und pro Aktie 62 Cent (2015: 55 Cent) Dividende ausschütten. Es wäre die 24. Dividendenerhöhung in Folge.

Geringe Verschuldung

Und Sturm jagt schon die nächsten Rekorde: Auch für das laufende Jahr erwartet er einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes von bis zu 17 Prozent. Der Gewinn soll um bis zu 20 Prozent steigen. Bis 2020 will Sturm den Umsatz pro Jahr um rund neun Prozent auf dann 43 bis 47 Milliarden und den Nettogewinn jährlich um 10,5 Prozent auf dann 2,5 bis 2,7 Milliarden Euro steigern.

Neue Akquisitionen sind da noch nicht eingerechnet, obwohl Sturm dafür offen ist. Die finanziellen Mittel dafür habe er, sagte er. Denn trotz der milliardenschweren Übernahme des spanischen Klinikbetreibers Quirónsalud liege der Verschuldungsgrad des Konzerns bei etwa drei Prozent. „Mir wäre auch nicht bange, wenn wir den alten Höchstwert von 3,7 Prozent erreichen“, erklärte er.

Dritten Markt erobern

Fresenius Helios, Europas größter privater Krankenhausbetreiber, soll neben Deutschland und Spanien einen dritten Markt erobern. Wichtig seien ein stabiles und belastbares Gesundheitssystem, in dem private Klinikbetreiber nicht benachteiligt würden, und dass es sich um einen Klinikverbund handele. „Und es sollte eine Verbindung zu einem unserer bereits bestehenden Unternehmensbereiche geben.“

Mittelfristig soll auch Fresenius Kabi, Anbieter von Arzneimitteln und Medizintechnik, wachsen. Sturm will unter anderem neue Therapiefelder erschließen, vielleicht auch in den Markt von biotechnischen Nachahmermedikamenten, sogenannten Biosimilars, einsteigen. Ob er sich durch zu viele Zukäufe nicht ein unkontrollierbares Konglomerat von Unternehmen herbeizüchte? Sturm verneint: „Dem werden wir erfolgreich widerstehen. Denn wir müssen zwar diversifizieren, aber wir wollen kein fünftes Standbein.“

Bei der Suche nach einem neuen Finanzchef lässt sich Sturm noch Zeit. „In den letzten Monaten hatte ich ehrlich gesagt andere Prioritäten“, erklärte er und spielte auf die Übernahme von Quirónsalud an. Außerdem gehe ihm hierbei Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Er gab sich aber zuversichtlich, schon bald seinen „strategischen Gegenspieler“ gefunden zu haben.

Der bevorstehende Brexit und Donald Trumps politische Eskapaden machen dem Fresenius-Chef nur privat Sorgen. „Ich beobachte das ganz genau. Auch weil ich ein großer Verfechter des Freihandels bin.“ Auf seinen Konzern sehe er bisher keine Probleme zukommen. „Wir sind in erster Linie ein Dienstleister. Transaktionseffekte oder Währungsrisiken stellen sich für uns einfach nicht dar.“ Auch um das Produktionsgeschäft habe er keine Bedenken. „Wir produzieren dort, wo wir auch veräußern“, informierte er. Dass Stephan Sturm die hohen Ziele, die er sich gesteckt hat, nicht erfüllen könnte, davor hat er übrigens keine Angst. „Wir sind eingespielt, ambitioniert, aber immer realistisch.“