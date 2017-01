Finanzplatz Frankfurt: Fusion mit London: Deutsche Börse geht in die Offensive

Die Deutsche Börse kämpft an mehreren Fronten, um die am Finanzplatz umstrittene Fusion mit der London Stock Exchange wahr werden zu lassen. Den traditionelle Neujahrsempfang im Hauptquartier in Eschborn nutzten Kengeter & Co. ebenso wie ein vertrauliches Gespräch mit der Spitze der hessischen Landesregierung in Wiesbaden.

Das sogenannte Geheimtreffen in der Wiesbadener Staatskanzlei zwischen Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und den Top-Managern der Deutschen Börse und der London Stock Exchange (LSE) blieb ohne greifbares Ergebnis. Alles andere wäre auch eine große Überraschung gewesen. Al-Wazir, dessen Ministerium als Börsenaufsichtsbehörde mit dem Projekt befasst ist, hatte bereits vorher klargemacht, dass er mit allen Teilnehmern schon einmal unter vier Augen gesprochen habe und die „große Runde“ beim Ministerpräsidenten kein Ergebnis hervorbringen werde.

Der Sprecher der Landesregierung, Michael Bußer, gab folgende Erklärung ab: „Die Vertreter der Börsen haben ihre Standpunkte erläutert. Der Ministerpräsident hat die Gelegenheit genutzt, um die Gesprächsteilnehmer über die politische Situation im Umfeld einer möglichen Fusion zu informieren. Das Gespräch war ausdrücklich nicht Bestandteil der formellen Prüfungen des Wirtschaftsministeriums, das als Börsenaufsicht für die Genehmigung der Fusion zuständig ist.“

Mit leeren Händen dürften Börsen-Chef Carsten Kengeter, sein Aufsichtsratsvorsitzender Joachim Faber und ihre Londoner Pendants Xavier Rolet und Donald Bryton aber wohl nicht nach Wiesbaden gereist sein. Vermutet wurde schon am Vorabend bei der großen Jahreseröffnung der Deutschen Börse mit knapp 1000 geladenen Gästen in Eschborn, dass die Heiratswilligen den „Doppelsitz“ als Gastgeschenk nach Wiesbaden mitbringen würden.

Gemeint ist damit, dass Frankfurt künftig neben London als Sitz des Börsenkonzerns erhalten bleibt. Das ist allerdings im offiziellen Fusionsplan, dem die Aktionäre beider Börsen-Unternehmen zugestimmt haben, schon festgezurrt.

Pferdefuß

Der Pferdefuß des deutsch-britischen Zusammengehens ist nach den Worten von Börsenrechtler Prof. Ulrich Burgard jedoch der Sitz der künftigen Dachgesellschaft HoldCo. Das neue Macht- und Entscheidungszentrum soll als plc-Gesellschaft nach englischem Recht in der britischen Hauptstadt ihren Sitz haben. Genau daran entzündet sich massive Kritik am Finanzplatz Frankfurt. Sämtliche Fraktionen des hessischen Landtages, zahlreiche Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler, Industrie- und Wirtschaftsverbände haben sich gegen die Börsenfusion unter der Bedingung ausgesprochen, dass der Hauptsitz nach London abwandert. Das ziehe einen schleichenden Bedeutungsverlust Frankfurts nach sich, meinte etwa Eugen Paravinci, frühes Mitglied der Börsenaufsicht im hessischen Wirtschaftsministerium. Investitionsentscheidungen, die die HoldCo trifft, könnten mehr und mehr durch die britische Brille getroffen werden.

Das absolute Knockout-Kriterium ist für die meisten das Brexit-Votum Großbritanniens. „Kopf und Hirn“ des größten europäischen Börsenbetreibers dürfe nicht an einem Standort außerhalb der EU angesiedelt sein, meinte ein Gast auf dem Börsen-Empfang in Eschborn. Die Unsicherheit für die Frankfurter Wertpapierbörse sei in diesem Fall inakzeptabel, sagte etwa Rainer Roubal, Aufsichtsratsmitglied der Frankfurter Wertpapierhandelsbank ICF. „In drei bis fünf Jahren ist die Sache für Frankfurt gelaufen“, befürchtet Heinz-Jürgen Schäfer (75), ein Urgestein des Frankfurter Börsenhandels.

Vom Gegenteil überzeugen konnte auch Börsen-Chef Kengeter die Finanzmarkt-Fraktion nicht. Er bemühte sich redlich, die Vorteile aufzulisten. „Unser Fusionsvorhaben ist der Katalysator für Wachstum in Frankfurt“, lautete seine Botschaft. Doch für seine Aussage „Wir wollen den Standort Frankfurt stärken – und wir werden ihn stärken“ gab es nur äußerst spärlichen Applaus.

„Mein Name ist Hase“

Die Fahndung nach Befürwortern der Fusion war ein mühsames Geschäft an diesem Abend in Eschborn. Ein Banker der Commerzbank outetet sich schließlich als großer Unterstützer. „Die Fusion wird Frankfurt mittel- bis langfristig stärken“, sagte der Banker mit Namen „Hase“. Er hoffe, dass der gesamte Derivate-Handel an den Main verlagert werde.

Gastredner Larry Fink, Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, steht voll hinter dem geplanten Zusammenschluss der Deutschen Börse mit der Londoner LSE. Er schrieb der versammelten Finanzplatz-Gemeinde ins Stammbuch, die gut 25 Milliarden Euro schwere Fusion sei wichtig für die Entwicklung der europäischen Kapitalmärkte. Nach dem Brexit sei eine enge Verbindung zwischen Frankfurt und London noch wichtiger geworden, weil die Kapitalmärkte in London schon weiter entwickelt seien. Als Beleg führt er das erschreckende Sparverhalten der Deutschen an, die tatsächlich 60 Prozent ihrer Ersparnisse auf Tagesgeld- und Sparkonten liegen ließen. Das muss dem Vermögensverwalter, dessen Kapitalsammelkonzern über 5000 Milliarden Dollar managt und mit der Marke i-shares Marktführer im ETF-Geschäft ist, natürlich ein Dorn im Auge sein. Blackrock ist mit einem Anteil von aktuell 5,74 Prozent größter Einzelaktionär der Deutschen Börse.