G20 treiben Banken-Regulierung mit USA voran

Bosch will Robotertaxis bereits 2018 auf die Straße schicken

Stuttgart. Bereits vom kommenden Jahr an will Bosch in Deutschland selbstfahrende Taxis auf die Straße schicken. „Wir werden 2018 die ersten kleineren Flotten an Robo-Taxis in deutsche Städte bringen”, sagte Gerhard Steiger, Vorsitzender des Geschäftsbereichs Chassis Systems ... mehr