Entscheidung der EU-Kommission: Geplatzte Börsenfusion: Was nun, Herr Kengeter?

Die EU-Kommission hat die gut 25 Milliarden Euro schwere Fusion der Börsen Frankfurt und London am Mittwoch untersagt, weil die Dominanz im Abwicklungsgeschäft zu groß gewesen wäre. Am Finanzplatz Frankfurt macht sich Erleichterung breit.

Gewiss, der Überraschungseffekt der gestrigen Mitteilung aus Brüssel lag nahe Null. Das sah auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) so: „Die Entscheidung der EU-Kommission, die Fusion zu untersagen, war zu erwarten.“ Spätestens an dem Tag, als die Führung der London Stock Exchange (LSE) eine eher nebensächliche Auflage der EU-Wettbewerbshüter missachtete, war klar: Die Briten ziehen die Reißleine und lassen das Fusionsprojekt vor die Wand fahren. So ist es nun auch gekommen. Die Megafusion ist offiziell untersagt. Das Herzstück der Zukunftsstrategie von Börsenvorstandschef Carsten Kengeter ist gescheitert. Was nun?

Der Börsenchef selbst richtete gestern den Blick nach vorn: „Die Deutsche Börse ist auch allein sehr gut aufgestellt, um im globalen Wettbewerb mit anderen Börsenbetreibern bestehen zu können.“ Vor gut einem Jahr hörte sich das noch anders an: Damals warb er für die Fusion der beiden führenden europäischen Börsenkonzerne, damit Frankfurt im internationalen Wettbewerb nicht abgehängt werde. Oder noch schlimmer, einfache Beute einer größeren Börse aus den USA oder aus Asien werde.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Börse AG, Joachim Faber bedauerte die Brüsseler Entscheidung. „Die Untersagung ist ein Rückschlag für Europa.“ Damit sei die Chance vertan, einen in Europa ansässigen globalen Marktinfrastrukturanbieter zu schaffen, der weltweit Gewicht besitze.

Symbolträchtiger Tag

Der Darmstädter Hochschulprofessor Dirk Schiereck, der in einem Gutachten im Auftrag der Deutschen Börse die großen Chancen von Europas Superbörse beschrieben hatte, bedauerte die Untersagung. Es sei kein gutes Signal für Europa, an einem symbolträchtigen Tag, an dem die Briten ihre Austrittsurkunde offiziell an Brüssel übergeben, ein für die Zukunft der Finanzwirtschaft immens wichtiges Projekt zu beerdigen, meinte er. Schiereck hält die Entscheidung für politisch motiviert. Die EU habe der Wettbewerbsbehörde den „schwarzen Peter“ zugeschoben. Immerhin sei das aber eine „für die beiden Börsen und deren Chefs gesichtswahrende Lösung“.

Doch insgesamt dürften sich die Tränen, die gestern am Finanzplatz Frankfurt vergossen wurden, in Grenzen gehalten haben. Die Finanzplatz-Community sei „heilfroh“ darüber, dass Brüssel die Ampel auf Rot gestellt habe, beschrieb Professor Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies an der Goethe-Universität, die Stimmungslage. „Das sind gute Nachrichten für den Finanzplatz.“ Die beiden Fusionspartner seien letztlich an der strittigen Frage des Hauptsitzes der künftigen Dachgesellschaft HoldCo und den am Ende unkalkulierbaren Brexit-Risiken gescheitert, urteilt Brühl. Die Deutsche Börse sei eine „tolle Plattform“, habe die finanzielle Stärke und Innovationskraft, um sich auch ohne diese Fusion im Wettbewerb behaupten zu können, ist der Frankfurter Ökonomieprofessor überzeugt.

„Scheitern mit Ansage“

Der hessische Oppositionsführer, SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel, bezeichnete die geplatzte Fusion der Börsen als „Scheitern mit Ansage“. Schon länger habe sich angedeutet, dass der Zusammenschluss vor allem politisch schlecht vorbereitet gewesen sei. Es sei richtig, wenn sich die Deutsche Börse international nach einem ebenbürtigen Partner umschaue, so Schäfer-Gümbel, „aber dabei müssen sowohl die wirtschaftlichen als auch die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Und das war bei dem Versuch, mit der LSE zu fusionieren, eben nicht der Fall.“ So habe die Deutsche Börse bis zum Schluss nicht erklären können, weshalb der Hauptsitz, trotz des Brexit-Votums der Briten, in London und damit künftig außerhalb der Europäischen Union hätte liegen sollen.

Der Chef der FDP-Landtagsfraktion in Wiesbaden, Florian Rentsch, bewertet die Entscheidung als keineswegs dramatisch, da die Deutsche Börse schon in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen habe, dass sie sich auch ohne größeren Partner sehr gut entwickelt kann. „Entsprechend sind wir zuversichtlich, dass die Deutsche Börse auch ohne London eine gute Zukunft haben und den Finanzplatz Frankfurt stärken wird.“

Wiesbaden atmet auf

Die Grünen im Landtag sehen die Entscheidung der EU-Kommission als folgerichtig. Wie frühere Fusionsversuche stand auch dieser von Anfang an unter keinem guten Stern. „Der Brexit hat den Plänen den Todesstoß versetzt“, sagte Kai Klose. Über die wahrscheinlich riesengroße Erleichterung, die Parteikollege Tarek Al-Wazir in seiner Funktion als Wirtschaftsminister im Status einer Börsenaufsichtsbehörde verspürt haben muss, verlor Klose allerdings kein Wort. Doch alle Signale hatten zuletzt darauf hingedeutet, dass Al-Wazir vor allem wegen der umstrittenen Frage des Hauptsitzes London und der daraus resultierenden negativen Folgen für die Frankfurter Wertpapierbörse, die geplante deutsch-britische Fusion als letzte Instanz stoppen würde. Ähnlich lag der Fall bereits bei der Untersagung der Fusion mit der New Yorker Börse NYSE. Auch 2011 sagte Brüssel aus Wettbewerbsgründen „Nein“. Der damalige hessische Wirtschaftsminister Dieter Posch (FDP) brauchte nicht einzuschreiten. Doch ebenso wie heute standen die Zeichen vor sechs Jahren auf einem Verbot“ durch die Börsenaufsichtsbehörde.

