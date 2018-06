Gericht erlaubt Negativzinsen bei Riester-Sparplan

Erholung im Dax dank Einigung beim EU-Gipfel

Frankfurt/Main. Die Einigung auf eine strengere Asylpolitik in der EU hat für etwas Entspannung am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Nach dem herben Rückschlag am Vortag legte der Dax am Vormittag um 1,08 Prozent auf 12.307,68 Punkte zu. mehr