Neue Technik bei Girocard und Kreditkarte: Handel im Wandel: Bald kann man überall kontaktlos bezahlen

Schon in naher Zukunft werden auch in Deutschland Kunden überall im Handel kontaktlos bezahlen können. Die Funktechnik NFC macht es möglich, die Umstellung der Karten läuft.

In Madrid ist es bereits Alltag: Wer im Laden oder in der Tapas-Bar seine Rechnung per Karte bezahlen möchte, hält diese einfach nur in Richtung Kasse; es macht „Piep“, und der Bon wird gedruckt. Aus der Hand geben muss seine Kreditkarte niemand mehr. Kontaktloses Bezahlen ist in der spanischen Hauptstadt schon weit verbreitet – und nun setzt es sich auch in Deutschland durch. Nachdem der Pilotversuch in Kassel erfolgreich verlaufen ist, wird der Siegeszug der neuen Technik bundesweit nicht mehr aufzuhalten sein.

Laut Deutscher Kreditwirtschaft, dem Dachverband von Banken und Sparkassen in Deutschland, sind bereits rund 14 Millionen Kunden von Genossenschaftsbanken und Sparkassen im Besitz einer Girocard, die kontaktloses Bezahlen ermöglicht. Bis Ende dieses Jahres sollen weitere 20 Millionen Karten folgen. „2017 wird das Jahr der breiten Einführung von Girocard kontaktlos“, sagt Georg Fahrenschon, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Auch neuere Kreditkarten sind schon mit einem Chip ausgestattet, der NFC (Near Field Communication) ermöglicht.

Meist trägt die Karte auf der Vorderseite das Symbol für kontaktlose Anwendungen – vier schwarze Bögen, die Funkwellen darstellen. Die Kredit- oder Girokarten sind mit einem sichtbaren Mikrochip und einer unsichtbaren Funkantenne ausgestattet, Karte und Lesegerät kommunizieren mittels NFC-Technik miteinander und tauschen die für die Abbuchung vom Konto nötigen Daten aus: Kartennummer, Gültigkeitsdatum und Betrag.

An sich sei die Technologie nicht neu, erläutert Joachim Metz, Referatsleiter Transaktionsdienstleistungen beim Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen. Die Sparkassen hatten sie mit ihrer Prepaid-Lösung „girogo“ bereits erprobt, bevor sie nun auf den sogenannten Debitkarten (Girocard) eingeführt wird.

Alle Karten auf einmal austauschen wollen Sparkassen und Banken nicht; logistisch wäre dies auch gar nicht möglich. Im Zuge des Regelaustauschs werden jedoch bis Ende 2019 alle Karten nach und nach mit der Kontaktlos-Bezahlfunktion ausgestattet. Bisher seien in Hessen knapp eine Million dieser Karten im Einsatz, sagt Metz.

„Der Handel stellt massiv seine Zahlungsterminals auf kontaktlose Technologie um“, sagt Ulrich Binnebößel vom Handelsverband Deutschland (HDE). 60 Prozent der großen und 20 Prozent der kleinen Unternehmen akzeptierten bereits kontaktloses Bezahlen. Lidl hat kürzlich umgestellt, auch Aldi-Süd und Aldi-Nord sind dabei, Esso wird in Kürze folgen.

Schneller, störungsfreier

Der Vorteil für den Handel: Kontaktlos zahlen soll deutlich schneller und störungsfreier funktionieren als Barzahlung oder Kartenzahlung mit Einstecken. Der Kunde kann damit jede beliebige Summe begleichen; Beträge über 25 Euro muss er mit PIN oder Unterschrift bestätigen. „Kontaktloses Bezahlen ist nicht risikoreicher als herkömmliche Zahlungen mit Karte“, sagt Marc Fliehe, Bereichsleiter Information und Sicherheit beim IT-Verband Bitkom. Der Chip funkt über höchstens vier Zentimeter und übermittelt keine persönlichen Daten wie Adresse oder Name des Karteninhabers. Nur spezielle Lesegeräte können die Signale empfangen und entschlüsseln. Aus Versehen kann niemand im Vorbeigehen bezahlen.

Aufs Smartphone

Allerdings sieht Metz das kontaktlose Bezahlen per Karte lediglich als „Brückentechnologie“, die mittelfristig durch das Bezahlen per Smartphone abgelöst werden dürfte. Wer ein Android-Gerät mit NFC-fähiger SIM-Karte besitzt, kann eine sogenannte Wallet-App nutzen, eine digitale Geldbörse. Das machen die großen Mobilfunkanbieter Telekom, Telefónica und Vodafone bereits möglich, die Sparkassen wollen die Funktion nach Fahrenschons Worten künftig zusätzlich anbieten; er wirbt mit hoher Sicherheit als Alleinstellungsmerkmal: „Keiner unserer Kunden muss sich mit seinen sensiblen Daten Telekommunikationsunternehmen oder ausländischen Internetkonzernen ausliefern.“ Nutzer eines iPhones sind vom kontaktlosen Bezahlen per Smartphone allerdings noch ausgeschlossen. Das iPhone 6 und die Apple Watch haben zwar eine NFC-Antenne, doch den Apple-eigenen Bezahldienst Apple-Pay gibt es in Deutschland noch nicht.