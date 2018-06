Handelssorgen und „Hexensabbat” Dax ins Minus

Der Dax hat sich auf eine Berg- und Talfahrt begeben. Seine frühen Gewinne gab er um die Mittagszeit vollständig ab und drehte dann in die Verlustzone. Am Nachmittag büßte der Leitindex 0,48 Prozent auf 13.044,58 Punkte ein.

„Abgesehen vom großen Verfallstag an den Terminbörsen und allgemein leichten Gewinnmitnahmen geht die Sorge vor einen Handelskrieg zwischen China und den USA um”, begründete Händler Markus Huber von City of London Markets die Kehrtwende.

US-Präsident Donald Trump lässt aktuell gegen China Strafzölle auf Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar verhängen. Peking droht mit Vergeltung.

Um 13 Uhr verfielen an der Eurex zudem die Index-Optionen und -Futures auf den Dax. Gegen Handelsschluss laufen noch die Optionen und Futures auf die einzelnen Aktien aus. Zu diesen Zeitpunkten können Indizes und Aktienkurse sich ohne wesentliche Nachrichten bewegen, weshalb an den Märkten gern vom „Hexensabbat” gesprochen wird.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Nachmittag um 0,21 Prozent auf 27.115,01 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 1,13 Prozent auf 2910,30 Zähler. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, gab um 0,40 Prozent nach.

Unternehmen im Blick waren etwa die Papiere der Commerzbank und der Deutschen Bank mit Verlusten von 4,4 Prozent und 2,9 Prozent. Sie litten darunter, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Vortag beschlossen hatte, den Leitzins noch bis zum Sommer 2019 bei null Prozent zu belassen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,32 Prozent am Vortag auf 0,24 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,50 Prozent auf 140,98 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,15 Prozent auf 161,09 Punkte. Der Euro wurde zuletzt zu 1,1596 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1730 (Mittwoch: 1,1764) Dollar festgesetzt.

(dpa)