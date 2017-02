Hauen und Stechen bei VW

Volkswagen und der frühere Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch tragen ihren Streit um den Dieselskandal nun in aller Öffentlichkeit aus. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wies Vorwürfe zurück, dass er und andere Aufsichtsräte bereits sechs Monate vor dem öffentlichen Bekanntwerden des Dieselskandals über die Abgasmanipulationen informiert waren. Er bedaure sehr, „dass ein Mann mit unbestreitbaren Verdiensten wie Herr Piëch inzwischen zu Mitteln greift, die man neudeutsch eigentlich nur als Fake News bezeichnen kann“, sagte der SPD-Politiker.

Das Thema ist für VW brisant: Anleger werfen dem Konzern vor, zu spät über den Skandal informiert zu haben und haben die Wolfsburger auf mehr als acht Milliarden Euro Schadenersatz verklagt. Piëchs Behauptungen, das Kontrollgremium habe deutlich früher Kenntnis über den Abgasskandal gehabt, seien „unglaubwürdig und auch unwahr“, sagte Weil. Das sei nicht nur seine Bewertung, sondern das Ergebnis einer unabhängigen Untersuchung durch die amerikanische Anwaltskanzlei Jones Day. „Ich habe im Frühjahr 2015 von keiner Seite Hinweise darauf erhalten, es gebe eine unzulässige Einflussnahme von Volkswagen auf Schadstoffwerte.“ Das Land Niedersachsen ist mit 20 Prozent zweitgrößter Anteilseignern von Volkswagen.

Chaostage in Wolfsburg

Der Vorsitzende des Bundestags-Untersuchungsausschusses zum Abgasskandal, Herbert Behrens (Linke), kündigte an, Piëch vernehmen zu wollen. „In Wolfsburg herrschen Chaostage. Zuerst muss die Chefaufklärerin Christine Hohmann-Dennhardt gehen, dann belastet Ferdinand Piëch Vorstand und Aufsichtsrat schwer, und nun diskreditieren sich die VW-Oberen medienwirksam gegenseitig.“ Da Piëch im Zentrum der aktuellen Auseinandersetzung stehe, könne er sich auf eine Vorladung vor den Untersuchungsausschuss gefasst machen. Medienberichten zufolge soll Piëch bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft Vorwürfe gegen Mitglieder des Aufsichtsrats erhoben haben. Demnach will der Österreicher Ende Februar 2015 von einem Informanten den Hinweis erhalten haben, dass VW ein großes Problem in den USA habe, weil das Unternehmen mit einer Software die Abgaswerte manipuliere. Laut „Spiegel-Online“ und „Wirtschafts-Woche“ soll der israelische Geheimdienst Shin Bet die Finger im Spiel haben. Dieser soll über ein Schreiben verfügt haben, demzufolge US-Behörden Winterkorn frühzeitig über den Betrug bei Abgaswerten in Kenntnis gesetzt haben. Piëch soll sich bei seinen Vorwürfen auf dieses Schreiben stützen, das ihm der damalige israelische Botschafter Avi Primor bei einem Treffen Ende Februar 2015 gezeigt haben soll. Später habe Piëch auch die Mitglieder des Aufsichtsratspräsidiums, den niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil, Betriebsratschef Bernd Osterloh, den ehemaligen IG-Metall-Chef Berthold Huber und Wolfgang Porsche informiert. Alle vier bestreiten dies.

VW will klagen

Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft erklärte, sie ermittelte nicht gegen Weil oder andere Mitglieder des Aufsichtsrats. Darüber hinaus wollte sich die Strafverfolgungsbehörde nicht äußern. Volkswagen bereitet unterdessen rechtliche Schritte gegen den Porsche-Enkel vor, der den Konzern im April 2015 nach einem verloren Machtkampf im Streit verlassen hatte. Dabei gehe es auch um mögliche Schadenersatzansprüche gegen den 79-Jährigen, hieß es.