Brexit-Banker auf Bürosuche – Mehrere Mietanfragen für Frankfurt: Helaba hofft nach 2018 auf wieder steigende Gewinne

Gleich mehrere US-Banken machen sich wegen des anstehenden EU-Austritts Großbritanniens konkret Gedanken über eine Verlagerung von Geschäften und Arbeitsplätzen nach Frankfurt. Nach dem Brexit-Votum im Juni 2016 sei in der Mainmetropole zunächst lange nichts passiert, außer dass Makler Zahlen in die Welt gesetzt hätten, sagte Helaba-Immobilienvorstand Jürgen Fenk gestern in Frankfurt. Doch nun habe die Bank, die auch Immobilien vermietet, mehrere Gesuche für Flächen erhalten. „Es handelt sich im Wesentlichen um US-amerikanische Investmentbanken, die anfangen, konkrete Zahlen aufzurufen, und damit hier in den Markt gehen.“ Dabei könne es bei einzelnen Instituten durchaus „am Ende um sehr erhebliche Zahlen“ gehen. Bürofläche gebe es ausreichend, „aber was ist mit Wohnraum und Schulen?“

In London angesiedelte Geldhäuser benötigen nach dem Brexit aller Voraussicht nach eine Banklizenz in einem EU-Land, wenn sie nach März 2019 weiter in der EU Geschäfte machen wollen. Frankfurt setzt darauf, dass Tausende Banker-Jobs von der Themse an den Main verlagert werden. In Großbritannien ist die Helaba laut Fenk auf möglicherweise fallende Immobilienpreise eingestellt. Im Neugeschäft sei die Bank in London weiter aktiv – mit Augenmaß. Keine Probleme fürs Geschäft sehe er auch in den USA unter Präsident Donald Trump: „Trump kommt aus dem Immobiliengeschäft und hat selbst ein großes Portfolio. Er wird dafür sorgen, dass die Märkte sicher bleiben.“

Helaba-Chef Herbert Hans Grüntker forderte indirekt den Bund zu mehr Engagement für Frankfurt auf: „Die Landesregierung tut schon viel. Wenn wir das noch erweitern können und alle mitziehen, haben wir gute Chancen, ein Stück vom Kuchen abzubekommen.“ Trumps Deregulierungspläne für Banken sieht er allerdings kritisch: „Wir brauchen international gleiche Spielregeln. Regulierung darf nicht durch die Hintertür Strukturpolitik machen.“

Das sich abzeichnende Aus für die Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) hält Grüntker für positiv: „Das ist für Frankfurt erst mal eine gute Nachricht.“ Denn nun werde es nicht mehr zu einer Verlagerung der Zentrale nach London kommen. „Gleichwohl stellt sich natürlich die Frage, wie sich die Deutsche Börse in der Zukunft aufstellen will“, meinte Grüntker: „Da dürfen wir gespannt sein.“

Minus acht Prozent

Die Negativzinsen und Belastungen durch Schiffskredite ließen den Vorsteuergewinn der Helaba im vergangenen Jahr um acht Prozent auf 549 Millionen Euro sinken. Das sei jedoch immer noch das drittbeste Ergebnis in der Geschichte der Bank und mehr als ursprünglich erwartet, sagte Grüntker. Allerdings entfallen, obwohl der Helaba-Chef die „Ausgewogenheit des Geschäftsmodells“ betonte, allein 407 Millionen davon auf das Immobiliensegment. Dass mehr Provisionseinnahmen die Rückgänge beim Zinsergebnis ausgleichen könnten, das halte er „für eine Utopie“. Fürs laufende Jahr rechnet der Helaba-Chef daher erneut mit einem spürbaren Ergebnis-Rückgang, doch sei dann oder spätestens 2018 die Talsohle erreicht. Für die Jahre darauf gab er sich wieder optimistischer: „Wir glauben, dass die Zinswende in Europa hinter uns liegt.“

Zuletzt belastete der Verkauf der Anteile an der Hannover Leasing das Ergebnis mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Noch teurer war die Risikovorsorge für faule Schiffsfinanzierungen, die 2016 erneut mit 262 Millionen Euro zu Buche schlug. „Hier haben wir ,klar Schiff‘ gemacht und das Deck geschrubbt“, so Grüntker. „Unsere Stärke in den übrigen Geschäftsfeldern konnte diese außergewöhnliche Belastung kompensieren.“ Damit ist jetzt das verbleibende Portfolio an Schiffs-Problemkrediten von 650 Millionen Euro (abzüglich der Liquidationswerte der Schiffe als Sicherheit) voll abgeschrieben – so vorsichtig sind keineswegs alle Wettbewerber.

Kein Interesse an HSH

Im Blickpunkt steht insbesondere die HSH Nordbank, die noch stärker auf Transportfinanzierung gesetzt hatte und nach Staatshilfen auf Geheiß Brüssels verkauft werden muss. Die Helaba ist nicht interessiert: „Dass wir nicht die Absicht haben, größter Schiffsfinanzierer in Deutschland zu werden, an dieser Aussage hat sich nichts verändert“, bekräftigte Grüntker.

Weniger Mitarbeiter Die Zahl der Mitarbeiter der Helaba sank im Vorjahr um 100 auf 6100 und soll auch im laufenden Jahr leicht zurückgehen. Die Eigenkapitalausstattung blieb solide: Die harte Kernkapitalquote (unter

Kommentar: Starke Bank mit Schwächen Die Helaba ist im Vergleich zu den anderen Landesbanken solide aufgestellt und hat in der Finanzkrise nicht nach Hilfe durch den Steuerzahler gerufen.