Helaba immobilienlastiger denn je

In drei Funktionen steht die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen für ihre Kunden bereit, wie Vorstandschef Herbert Hans Grüntker sagt: als Geschäftsbank, als Sparkassenzentralbank und als Förderbank. Und doch hat eine Sparte, nämlich die Immobilien-Finanzierung, deutliches Übergewicht: Dieses Geschäft erzielte im Vorjahr alleine einen Vorsteuer-Gewinn von 377 Millionen Euro – die gesamte Bank schaffte nur wenig mehr, 447 Millionen. Schlummert hier nicht ein gewaltiges Klumpenrisiko?

„Zunächst einmal freuen wir uns, dass wir einer der Marktführer sind“, widerspricht Grüntker, weil die Helaba deshalb von allen Marktteilnehmern angesprochen werde, was die Finanzierung prestigeträchtiger Objekte unter anderem in Boston, Brüssel oder Stockholm bestätige. An Großprojekten könnten auch Sparkassen beteiligt werden. Dennoch reagiert der Vorstand – mit einem Neuzuschnitt der Sparten: Die Tochter GWH, die rund 50 000 Wohnungen verwaltet, wird einfach dem Endkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft zugeschlagen, so dass das Immobiliengeschäft zumindest optisch schrumpft. „Das ergibt ein anderes Bild vom ausgewogenen Ergebnis-Mix der Helaba“, sagt Grüntker. Auch habe die Bank über mehrere Konjunktur-Zyklen hinweg gezeigt, dass sie Risiken aus einem Immobilien-Portfolio managen könne.

„Insgesamt zufrieden“

In der Tat war im Vorjahr keinerlei Risikovorsorge für faule Kredite nötig – im Gegenteil, es konnte sogar Vorsorge von 56 Millionen Euro aufgelöst werden, während im Jahr 2016 die Schiffskrise noch mit 154 Millionen negativ zu Buche schlug. Diese Verbesserung glich den Rückgang des Zinsüberschusses aus, lediglich Abschreibungen auf die Tochter Frankfurter Sparkasse und das wegen dringenderer Projekte vorerst gestoppte neue Kernbankensystem (zusammen 100 Millionen Euro) sorgten für den Gewinnrückgang im vergangenen Jahr. Das mittel- und langfristige Neugeschäft blieb mit 18,5 Milliarden Euro stabil. „Insgesamt sind wir mit dieser geschäftlichen Entwicklung zufrieden“, bilanzierte der Vorstandschef; der Ergebnisrückgang sei geringer ausgefallen als erwartet.

Auch im laufenden Jahr soll der Gewinn mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag in etwa stabil ausfallen. Die Rahmenbedingungen blieben schwierig angesichts der „neuen Realität des Bankgeschäfts aus Niedrigzins, überbordender Liquidität, Regulierung und Digitalisierung“. Für die kommenden Jahre macht Grüntker aber Hoffnung auf bessere Zahlen: „Wir haben die Grundlage gelegt, unser Ergebnis in den kommenden Jahren spürbar zu steigern.“ Er will unter anderem die Kommunalfinanzierung, das Firmenkundengeschäft und das Auslandsgeschäft beispielsweise in Skandinavien ausbauen. Auch die Digitalisierung wird vorangetrieben: Eine „Helaba Kunden App“ ist bereits in Betrieb gegangen, die Beteiligung an Fintechs geplant. Dagegen wurde der Anteil an der Hannover Leasing verkauft und die Finanzierung außereuropäischer Gebietskörperschaften eingestellt.

Die Helaba ist seit der Übernahme von WestLB-Teilen Verbundbank für 157 Sparkassen in vier Bundesländern und damit für vier von zehn deutschen Sparkassen. Das Institut mit seinen rund 3400 Mitarbeitern, das mehrheitlich den Sparkassen in Hessen und Thüringen gehört (zu 69 Prozent), wird an die Eigentümer voraussichtlich erneut 90 Millionen Euro ausschütten.

Die Bausparkasse LBS soll von einst 400 auf 180 Mitarbeiter schrumpfen und dadurch in der Lage sein, nach einer Normalisierung des Zinsumfelds wieder Gewinnbeiträge zu liefern. Wachsen soll die für das Geschäft mit reichen Privatkunden zuständige Frankfurter Bankgesellschaft – unter anderem wurde ein Family Office in Frankfurt eingerichtet.

Kleinerer Verwaltungsrat

Die EZB-Bankenaufsicht fordert eine Verkleinerung des Helaba-Verwaltungsrates von 36 auf 27 Mitglieder. Die Aufseher halten das Gremium, das den Vorstand überwacht, für zu groß für effiziente Diskussionen. Grüntker ließ vorsichtig erkennen, dass er die Kritik nicht für gerechtfertigt hält: Die Helaba habe die Herausforderungen der vergangenen Jahre gut bewältigt, „auch im Zusammenspiel mit unseren Gremien“.