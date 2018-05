Herbert Quandt Medien-Preis an vier Beiträge vergeben

Der mit 50 000 Euro dotierte Herbert Quandt Medien-Preis geht in diesem Jahr an vier herausragende wirtschaftsjournalistische Beiträge. Ausgezeichnet wurde Katja Michel für „Die Reifeprüfung” (15 000 Euro) im Magazin „Impulse”. Die Autorin habe mit großer Beobachtungsgabe den Transformationsprozess eines Start-Up-Unternehmens beschrieben, begründete die Johanna-Quandt-Stiftung am Dienstag in Bad Homburg die Auszeichnung.

Ebenfalls 15 000 Euro gehen an Till Krause und Lorenz Wagner für ihre Reportage „Im Einflussgebiet” im „SZ-Magazin”. Beide hätten den Lesern dabei die Welt der Influencer nahegebracht. 10 000 Euro erhalten Norman Laryea und Franziska Wielandt für ihren ZDF-Beitrag „Der wahre Preis für den perfekten Apfel”. Die beiden gingen der Frage nach, wie ein Naturprodukt zunehmend zu einer Designer-Ware entwickelt wird.

Für seine Dokumentation „Das System Milch” (Arte/RBB) bekommt Andreas Pichler ebenfalls 10 000 Euro. Er beschreibt in seiner Dokumentation die industriellen Strukturen der Milchwirtschaft. Der Wirtschaftsmedien-Preis wird seit 1986 in Erinnerung an den Unternehmer Herbert Quandt verliehen.

(dpa)