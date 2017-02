95 Firmen aus der Region stellen auf der weltgrößten Konsumgütermesse aus: Hessen auf der „Ambiente“

Vor genau 90 Jahren gründete der Elfenbeinschnitzer Bernhard Koziol aus Erbach im Odenwald seine Firma, die bald geschnitzte Broschen an so renommierte Adressen wie Harrod’s in London lieferte. Einige Jahre später griff er zu einem damals völlig neuen Material, Kunststoff, und spritzte Souvenir-Anstecker wie zum Beispiel handbemalte Badenixen für Nord- und Ostsee-Ferienorte. Sohn Stephan stellte den hessischen Familienbetrieb ab 1979 auf Haushaltswaren aus Kunststoff um, Enkel Daniel baut heute Geschäftsbeziehungen mit Asien auf. Aus Anlass des Firmenjubiläums stellt sich Koziol auf der Konsumgütermesse „Ambiente“ mit einer Sonderschau in Halle 4.0 vor.

Bild-Zoom Der Koziol-Stand auf der Konsumgütermesse „Ambiente“ stellt den neuen Eulen-Salzstreuer „Elli“ in Übergröße vor.

Nebenan am Messestand zeigt Koziol seine Neuheiten. Die extragroße Lunchbox „Pascal“ in den Sommerfarben hellblau und rosa lässt sich mittels eines Trennstegs unterteilen, dann kann der Benutzer eine kleinere Box hineinstapeln (12,95 und 4,95 Euro). Es gibt Salz- und Pfefferstreuer als Eulen oder Katzen oder eine Halterung in Schiffsform für Kochlöffel in Facettenform. „Diese Form ist dieses Jahr schwer im Kommen“, sagt eine Sprecherin. Da Glas bei Veranstaltungen oder in Clubs immer häufiger verboten ist, reagiert Koziol mit Mehrweg-Sektgläsern aus Kunststoff (transparent, schwarz oder weiß, im 4er Set 14,95 Euro).

Drehbare Gläser

Unter den 4454 Unternehmen aus aller Welt auf der „Ambiente“ sind 911 deutsche Teilnehmer, darunter 95 aus Hessen. Aus dem Bundesland kommt beispielsweise der Glas-Anbieter „Shtox“ aus Dreieich, der als Messe-Neuheit Tumbler aus Kristallglas (Preis rund 50 Euro) präsentiert. Wegen ihres speziell geschliffenen Bodens lassen sie sich auf Tisch oder Bar drehen.

Info: Skulptur-Käsereibe von Alessi Natürlich stellen auch Weltkonzerne auf der Messe aus. Eine der schönsten Produktneuheiten gibt es bei Alessi: die Käsereibe „Forma“ (Foto) aus Edelstahl, geformt wie ein Ziegelstein, geliefert in einer schwarzen Kunststoff-Halterung. clearing

Pfiffige Ergänzungsteile zu Holzeisenbahnen (etwa von Brio oder Ikea) lässt das Frankfurter Designbüro „Neue Freunde“ in den Praunheimer Werkstätten fertigen. Das klassische Produkt der Firma ist ein Frühstücksbrettchen, neu gibt es das einen Meter lange Schienenteil (11,90 Euro in Webshops). Partner Carsten Rosenbohm: „Es gibt Firmen hier, die tauschen jedes Jahr 30 Prozent ihres Sortiments aus. Das könnten wir uns gar nicht leisten.“

Ein Spielmöbel aus Birken-Sperrholz und Ahorn – auf der einen Seite Regal oder Puppenhaus, auf der anderen Kugelbahn für Holzautos – bietet seit September vergangenen Jahres Carmen Siebold aus Oberursel mit ihrer Marke „casieliving“ an. „Parcours“ wird in den Oberurseler Werkstätten hergestellt und kostet 360 Euro; es wurde mit dem Designpreis „Form#2016“ ausgezeichnet.

Bild-Zoom „The Happy Book“ der Marke „nuuna“

Den „Red Dot Award“ wiederum gewann die Frankfurter Next Design+Produktion für ihre Notizbücher der Marke „nuuna“. Alle Designs entstehen im eigenen Haus oder in Zusammenarbeit mit Künstlern; hergestellt werden die Bücher komplett in Deutschland, teilweise bei Buchbindern aus der Region, mit Umschlägen beispielsweise aus Recycling-Leder. Das Designbüro hatte zunächst unter dem Label „Brandbook“ Notizbücher mit Werbung für Firmenkunden hergestellt, später wagte man den Schritt in den Einzelhandel. Eine der Neuheiten in Halle 11.1 auf der diesjährigen „Ambiente“: „The Happy Book“, entworfen vom berühmten, in New York lebenden Grafikdesigner Stefan Sagmeister, dessen Ausstellung „The Happy Show“ im Vorjahr im Frankfurter Museum Angewandte Kunst (MAK) zu sehen war. Markant gelb leuchtet der Ledereinband, die Kanten sind bedruckt mit einem gelb-schwarzen Kaleidoskop-Muster. Vorgestellt werden auf der Fachmesse auch Notebooks, in denen jede Seite unterschiedlich bedruckt ist, zum Beispiel mit Wolkenfotos. Oder ein Gurt, der als Halterung für Stift und iPhone dient. Erhältlich sind die Produkte für 17,90 bis 24,90 Euro unter anderem im Flagship-Store der Marke in der Brückenstraße in Frankfurt-Sachsenhausen.

Design-Preise

In Frankfurt sitzt auch der „Rat für Formgebung“, der den „German Design Award“ verleiht. Die Gewinner werden auf Ausstellungen auf der „Ambiente“ („in der Galleria“) und im MAK vorgestellt. Als „Newcomer“ ausgezeichnet wurde 2017 der Produktdesigner Peter Otto Vosding (geboren 1990 in Wiesbaden), der in Darmstadt studiert und dort die „Birdseed Bag“ entworfen hat, die den Designwettbewerb der Ikea-Stiftung gewann. Als Diplomarbeit entwarf er das Sitzmöbel „Spielbein“, das wahlweise als Stuhl dient oder zur Bank kombiniert werden kann – in der „Galleria“ ist es in Holz natur und in Rot lackiert zu sehen.

Gewinner des „German Design Award“ in der Kategorie Sport/Outdoor ist die Firma „GolfQuant“ aus Hammersbach (Main-Kinzig-Kreis) – für ihren Golf-Caddy. „Mit fünf Kilogramm extrem leicht, gefertigt aus aus der Raumfahrt bekannten Materialien wie Titan“, sagt Geschäftsführer Udo Hübner. Im Fachhandel kostet er 1800 Euro, mit Elektroantrieb 3900 Euro. Und er sei, sagt Hübner, extrem leicht zu falten: „Dann passt er sogar in den Kofferraum eines Porsche Boxter.“