„Holzmänner“ schwelgen in Erinnerungen

Die Männer und Frauen, die sich in der Taunusanlage 1 versammelten, sind alle Teil der 153-jährigen Firmengeschichte des traditionsreichen Frankfurter Bauunternehmens Philipp Holzmann. Sie verbindet nicht nur die Erinnerung an ihren früheren Arbeitgeber, sondern auch die lebendige Holzmann-Gemeinschaft, die sie sogar noch 16 Jahre nach dem Aus des Baukonzerns aufrechterhalten. Seit 2014 treffen sich Jahr für Jahr ehemalige Mitarbeiter, um das Unternehmen im Bewusstsein der Frankfurter zu halten und an den 21. März 2002 zu erinnern, der Tag als der Konzern Insolvenz anmelden musste – ein Schicksalstag.

Schon aus der Ferne fallen die weißen Holzmann-Helme und gelben Regenjacken auf, die die Veteranen für das Treffen mitgebracht haben und wie selbstverständlich tragen. Rund 30 „Holzmänner“ sind zusammengekommen, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich Harald Zapke, ehemaliger Polier und Holzmann-Veteran, für den Erinnerungstag etwas ganz Besonderes hat einfallen lassen. Der Treffpunkt ist nicht wie sonst in der hinteren Taunusanlage vor den Türmen der Deutschen Bank. Zapke hat die ehemaligen Mitarbeiter vor die neoklassizistische Villa des Skyper-Gebäudes in die Taunusanlage 1 eingeladen. Der denkmalgeschützte Bau aus dem Jahr 1915 war jahrelanger Hauptsitz des Holzmann-Unternehmens.

Unvergessliche Zeiten

Zapke setzt sich schon seit vielen Jahren dafür ein, dass der damals weltweit tätige Baukonzern nicht in Vergessenheit gerät. Dafür sammelt der gelernte Zimmermann in seinem eigens eingerichteten Holzmann-Archiv alles, was als Erinnerungsstück taugt. Broschüren, Bauzeichnungen, Schutzhelme und Schilder finden sich in seiner Sammlung. Ein Firmenschild eines ehemaligen Messestands hat Zapke mitgebracht – eine Überraschung. Für das Foto dürfen sich die Veteranen auf dem geschichtsträchtigen Balkon versammeln. 1999 verkündete dort der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder den „Holzmännern“ den ausgehandelten Rettungsplan und die Bürgschaftszusage von 300 Millionen DM, um den drohenden Konkurs des Bauunternehmens zu verhindern. An seine Worte erinnern sich die Versammelten noch genau: „Wir haben es geschafft!“, rief Schröder ihnen zu. Zwei Jahre später stand die Traditionsfirma vor dem Ruin. Die Schuldige dafür ist unter den Ex-Mitarbeitern unumstritten: Die Deutsche Bank, die den Bauriesen wie eine „heiße Kartoffel“ fallen gelassen habe. Die „Holzmänner“ schwelgen in Nostalgie. Besonders emotional wird es als Zapke das ehemalige Firmenschild präsentiert und damit die Skyper-Beschilderung überhängt. Für wenige Momente ist das Gebäude wieder die Philipp-Holzmann-Zentrale von damals.

Ein Vorstandsmitglied

Unter dem Titel „Bauten unter dem Zeichen H“ möchte der engagierte Veteran Zapke in Zukunft jedes Jahr vor einem anderen Holzmann-Bauwerk an das Schicksal des Konzerns erinnern. Solche Bauten gibt es in Frankfurt viele, das Unternehmen hat an bedeutenden Gebäuden wie der Alten Oper und dem Hauptbahnhof mitgewirkt. „Ich werde das jahrelang weiter fortführen, das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben“ sagt Zapke. Er ist sichtlich gerührt, dass so viele „Holzmänner“ erschienen sind. Unter ihnen ist sogar ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Konzerns. Der 92-Jährige Hermann Becker hat insgesamt 42 Jahre für Holzmann gearbeitet. Die Betriebstreue und Verbundenheit zur Firma spürt man bei allen Anwesenden, ganz nach dem Motto: „Einmal Holzmann, immer Holzmann“.