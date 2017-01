Gastbeitrag: IHK-Präsident Mathias Müller: Trump bietet besondere Chancen

Nun hat US-Präsident Donald Trump das Oval Office bezogen und kann loslegen. Ein tragender Pfeiler für das Leitmotiv seiner Präsidentschaft „Make America great again“ ist dabei die Wirtschaftspolitik. Staatliche Infrastrukturprogramme, Steuersenkungen und Deregulierung lassen auf konjunkturelle Impulse und langfristige Wachstumsgewinne hoffen, von denen auch die Handelspartner der USA und die ganze Weltwirtschaft profitieren würden. Anderseits könnte der Marsch in einen neuen Protektionismus dem Land selbst und dem Rest der Welt großen wirtschaftlichen Schaden zufügen.

Hohe Exportquote

Es steht also einiges auf dem Spiel – für die Weltwirtschaft im Allgemeinen und für die deutsche und die hessische Wirtschaft im Besonderen. Denn wie kaum ein anderes Land profitiert Deutschland mit seiner stark exportorientierten Wirtschaftsstruktur von offenen Märkten und einem regelgebundenen Welthandelssystem. Das mag mancher in den USA, wo die Wirtschaft viel stärker von der Binnennachfrage getrieben ist, lockerer sehen. Der Anteil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt liegt dort nämlich nur bei zwölf Prozent. Für Deutschland mit seiner Exportquote von 46 Prozent sind offene Märkte aber entscheidend. Rhetorisch hat es der neue Präsident zwar vor allem auf Importe aus Mexiko und China abgesehen, aber ein eskalierender Handelskonflikt kann schnell das ganze Welthandelssystem in Mitleidenschaft ziehen und muss auch im Eigeninteresse der USA unbedingt vermieden werden.

USA wichtigster Markt

Zumal die USA unser wichtigster Auslandsmarkt sind. 2015 erreichten die deutschen Exporte dorthin ein Volumen von 114 Milliarden Euro, was 9,5 Prozent aller Ausfuhren entspricht. Am US-Geschäft hängen in Deutschland mehr als 1,5 Millionen Arbeitsplätze. Es wird aber nicht nur exportiert, deutsche Unternehmen sind ganz stark auch vor Ort präsent, mit Vertriebs- und Serviceniederlassungen, mit Produktion, Forschung und Entwicklung. Sie schaffen Arbeitsplätze vor Ort, zahlen Steuern und sind respektierte Mitglieder der US Business Community. Vor allem im amerikanischen Süden, aber auch in anderen Landesteilen gibt es große deutsche Produktionscluster. In Zahlen: Die deutschen Direktinvestitionen in den USA beliefen sich 2014 auf 271 Milliarden Euro. Das sind 28 Prozent aller deutschen Auslandsinvestitionen, weit mehr als in jedem anderen Land und mehr als beispielsweise in allen Ländern der Eurozone zusammen. Die Summe verteilt sich auf über 4700 Unternehmen, die in den USA rund 640 000 überwiegend hoch qualifizierte Arbeitsplätze bieten und davon knapp die Hälfte im produzierenden Gewerbe.

Eine der tragenden Säulen der deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen steht dabei in Hessen. Für das Geschäft von Banken und Finanzdienstleistern ist das offensichtlich, aber auch die Industrie ist überdurchschnittlich stark jenseits des Atlantiks aktiv. Die Ausfuhren in die USA machen in Hessen über 13 Prozent der gesamten Exporte aus, also noch einmal deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Von den genannten Auslandsinvestitionen stammt sogar knapp ein Viertel allein aus Hessen. Eine Handvoll großer Unternehmen, Fresenius, Merck, Lufthansa, Heraeus, B. Braun, K + S beschäftigen in den USA allein nahezu 100 000 Mitarbeiter. Das gilt übrigens auch in die andere Richtung: Deutschland ist einer der wichtigsten Zielmärkte für US-Direktinvestitionen. Über 6000 US-amerikanische Unternehmen sind in Deutschland aktiv, darunter über 400 allein im Bereich der IHK Frankfurt. Prominentestes Beispiel in Hessen ist sicherlich Opel.

Firmen sind optimistisch

Ob die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung die gewünschten positiven Effekte haben wird, ist umstritten. Die Finanzmärkte sehen das überwiegend positiv, US-Aktienindizes erreichten nach der Wahl neue Höchststände. Der Internationale Währungsfonds hat kürzlich seine US-Wachstumsprognose für 2017 und 2018 nach oben korrigiert. Auch die deutschen Unternehmen in den USA machen nicht in Pessimismus. Die jüngste Umfrage der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern unter 1900 deutschen Tochterunternehmen in den USA bestätigt einen weiterhin positiven Blick auf den US-Markt. Beachtlich ist, dass 43 Prozent der befragten Unternehmen für ihr eigenes Geschäft 2017 ein starkes Wachstum erwarten, gleichzeitig sehen aber nur 14 Prozent ein solch kräftiges Wachstum für den US-Markt als Ganzes. Die Unternehmen fühlen sich also so gut positioniert, dass sie sich zutrauen, ihren Marktanteil zu steigern.

Gerade weil viele deutsche und hessische Unternehmen als Teil der US Business Community gut aufgestellt sind, bieten sich besondere Chancen. Sie profitieren nicht nur wie alle anderen von Steuersenkungen und Entbürokratisierung, sondern sie können mit ihrer hohen Lösungskompetenz bei der angekündigten Modernisierung der Infrastruktur und der angestrebten Revitalisierung industrieller Strukturen ihre Stärken ausspielen und als Zulieferer und Lösungspartner eine wichtige Rolle spielen.

Duale Berufsausbildung

Mehr noch: Mit der Dualen Berufsausbildung verfügt Deutschland über eine hochwertige Facharbeiter-Qualifizierung, die im internationalen Vergleich fast einzigartig ist. Sie hält Jugendarbeitslosigkeit gering und macht Menschen fit, ein Arbeitsleben lang Innovationsprozesse zu gestalten und Strukturwandel zu meistern. Bei dem Ziel Industriearbeitsplätze in die USA „zurückbringen“ und nachhaltig zu sichern, dürfte berufliche Ausbildung und Qualifizierung eine entscheidende Rolle spielen. Hier haben schon heute deutsche Unternehmen in den USA Vorbildcharakter. Und an der Ausbildungs- und Qualifizierungsinitiative der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern beteiligen sich neben vielen deutschen zunehmend auch US-Unternehmen ohne deutschen Hintergrund.

Die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA stehen auf einem ganz breiten Fundament. Das Ziel der neuen Regierung, die Wachstumskräfte der amerikanischen Wirtschaft nachhaltig zu stärkenn liegt auch in unserem Interesse, gerade aus hessischer Perspektive. Wir können hier als deutsche Wirtschaft viel anbieten, und gemeinsam mit unseren amerikanischen Partnern viel erreichen. Diese Partnerschaft sollten wir auch dem neuen Präsidenten anbieten.