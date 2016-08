Ifo: Industrie will trotz Exportsorgen mehr Jobs schaffen

Neuer Hoffnungsträger bei SUVs Bei Skoda steppt der Bär

Darmstadt. Vor 25 Jahre ging Skoda Deutschland an den Start. Im ersten Jahr lieferte die tschechische Marke 3000 Fahrzeuge aus. Inzwischen peilt die VW-Tochter einen Absatz von 200 000 Pkw an. Deutschland-Chefin Imelda Labbé übergibt den Staffelstab in der Darmstädter Zentrale an Frank ... mehr