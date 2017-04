Zahl der Flüge erreicht Rekordwert: Im deutschen Luftraum wird’s eng

Acht Jahre hat es gedauert. Aber nun ist es soweit: 2017 wird das Luftverkehrsaufkommen in Deutschland erstmals über dem Vorkrisen-Niveau liegen und damit einen neuen Höchstwert erklimmen. Eigentlich kein Problem für die Deutsche Flugsicherung, die bei Sicherheits- und Pünktlichkeitswerten zur europäischen Spitze gehört – wenn ihr nicht immer mehr Drohnen in die Quere kämen.

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass der Frankfurter Flughafen mehr Billigflieger benötigt, um zu wachsen, hat ihn die Deutsche Flugsicherung (DFS) gestern geliefert: Um 2,6 Prozent ist der deutsche Luftverkehr im vergangenen Jahr gewachsen, auf 3,109 Millionen Flüge nach Instrumentenflugregeln. Verantwortlich für diesen Anstieg waren vor allem Low-Cost-Airlines wie Ryanair, Easyjet und Eurowings. Auf sie entfielen 1,8 der 2,6-prozentigen Wachstumsrate, wie DFS-Geschäftsführer Klaus-Dieter Scheurle am Hauptsitz des bundeseigenen Unternehmens in Langen ausführte. Heißt: Klassische Fluggesellschaften wie die Lufthansa haben weitere Marktanteile verloren.

Frankfurt verliert

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Vergleich der Flughäfen wider: Während der Frankfurter Flughafen mit einer Low-Cost-Quote von nur 5,4 Prozent einen Verkehrsrückgang hinnehmen musste, stieg die Zahl der Flüge in Berlin-Schönefeld um satte 27,6 Prozent. In Schönefeld machen die Billigheimer schon drei Viertel der Flugbewegungen aus. Der Flughafen Köln-Bonn kam mit einer Quote von 57,8 Prozent auf ein Wachstum von 6,3 Prozent.

Eine Entwicklung, die sich laut DFS im ersten Quartal dieses Jahres fortgesetzt hat. In den ersten drei Monaten habe das Flugaufkommen erneut um 2,6 Prozent zugelegt, berichtete Scheurle. „Deshalb rechnen wir für das Gesamtjahr mit insgesamt 3,22 Millionen Flügen im deutschen Luftraum.“ Und das wäre ein neuer Rekord. Der bisherige Höchstwert stammt aus dem Jahr 2008 – also dem Jahr, in dem die globale Finanz- und Konjunk-turkrise ausbrach. 3,15 Millionen Flieger waren damals an deutschen Flughäfen gestartet und gelandet, oder hatten Deutschland zumindest überflogen.

Eigentlich eine erfreuliche Entwicklung für die DFS: Je größer die Zahl der Flüge, desto mehr Gebühren kassiert sie von den Airlines für die Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgabe: den Luftverkehr möglichst sicher, effizient und pünktlich zu gestalten. Und das macht die DFS besser als jede andere Flugsicherung in Europa, wie die entsprechenden Werte fürs vergangene Jahr erneut zeigen.

Bedrohung durch Drohnen

Dass die hiesigen „Dirigenten der Lüfte“ sich nun trotzdem um die Sicherheit sorgen, liegt daran, dass eine neue Gefahrenquelle hinzugekommen ist: die Drohnen, die für die Radare der DFS unsichtbar sind, weil sie zu klein sind und nicht über die nötige Ortungstechnik verfügen. „Da müssen wir Maßnahmen ergreifen, damit der deutsche Luftverkehr nicht ernsthaft gefährdet wird“, warnte Scheurle gestern. Laut DFS-Chef zählte die Flugsicherung im vergangenen Jahr bereits 64 gefährliche Begegnungen zwischen Verkehrsflugzeugen und den kleinen unbemannten Flugkörpern – fünf Mal soviel wie 2015 und die meisten davon am Flughafen Frankfurt. Für dieses Jahr erwarte die DFS eine Verdopplung dieser gefährlichen Annäherungen, so Scheurle. Denn Experten rechneten damit, dass 2017 weitere 600 000 Drohnen in Deutschland verkauft werden, bei einem geschätzten Bestand von bereits 400 000 Geräten. „Angesichts dieses enormen Zuwachses von Drohnen halte ich es für essenziell, dass die Bundesregierung eine Registrierungspflicht für diese Flugkörper einführt. Nur so lässt sich eine faire und sichere Integration von Drohnen in den deutschen Luftraum gewährleisten“, sagte Scheurle.