Tourismus: Immer mehr Deutsche buchen Urlaub in der Türkei

Urlaub in Antalya, Bodrum oder gar Istanbul? „Nicht mit mir“, haben angesichts der unsicheren politischen Lage in der Türkei auch im vergangenen Jahr viele Bundesbürger gesagt, die früher gerne die schönsten Wochen des Jahres dort verbrachten. Aber Ankaras jüngste Charme-Offensive scheint nun Früchte zu tragen.

Deniz Yücel ist frei! Die Nachricht, die der Anwalt des deutsch-türkischen Journalisten an diesem Freitagvormittag per Twitter verbreitet, lässt nicht nur dessen Familie und Freunde, Journalistenverbände und Menschenrechtsorganisationen erleichtert aufatmen. Dass der Zeitungskorrespondent nach einjähriger Haft in einem Istanbuler Gefängnis auf freien Fuß kommt, bereitet auch Jens Bischof Mut. Der Vorstandschef der deutsch-türkischen Ferienfluggesellschaft SunExpress sitzt mit Journalisten im Frankfurter Gateway Gardens zusammen, als ihn die Nachricht erreicht. Nur wenige Minuten zuvor hat er angekündigt, dass die Airline-Tochter von Lufthansa und Turkish Airlines für den kommenden Sommer 20 Prozent mehr Flugsitze in die Türkei anbietet. Da kommt die Entlassung des Korrespondenten aus der Untersuchungshaft gelegen. „Die Erholung der deutsch-türkischen Beziehungen ist natürlich ein gutes Signal für den Tourismus in dem Land“, sagt der 52-Jährige. Wie viele andere Touristiker hierzulande setzt auch er in diesem Jahr auf ähnlich sonnige Zeiten im Türkei-Geschäft wie früher.

Bild-Zoom Foto: Oliver Roesler Jens Bischof, Vorstandschef der deutsch-türkischen Airline SunExpress, hat erfolgreich gegen den Markttrend gewettet.

Nur noch Rang fünf

Mit Sonne, Strand und einem Preisniveau weit unter dem der anderen europäischen Mittelmeer-Länder hatte sich die Türkei über viele Jahre hinweg zu einer sicheren Bank für das All-Inclusive-Geschäft entwickelt – bis 2016. Da ließen terroristische Anschläge, ein Putschversuch, aber auch politische Verstimmungen zwischen der Türkei und ihren größten Quellmärkten Russland und Deutschland die Touristen-Ströme versiegen. Vor allem die Bundesbürger haben lange Zeit einen weiten Bogen um das Land im Zeichen des Halbmondes gemacht. Hatten 2015 noch 5,6 Millionen Deutsche ihren Urlaub in der Türkei verbracht, waren es im vergangenen Jahr laut dem Deutschen Reiseverband (DRV) nur noch die Hälfte – und das trotz eines Booms der Last-Minute-Buchungen im Sommer. Dabei ist auch die als sicher geltende „Türkische Riviera“ von den Bundesbürgern gemieden worden. Hatten 2015 beispielsweise noch 3,1 Millionen Deutsche die schönsten Wochen des Jahres in der Touristen-Hochburg Antalya verbracht, trauten sich 2017 nur noch 1,7 Millionen dorthin. So rutschte das Land am Bosporus trotz seiner Kampfpreise auf der deutschen Beliebtheitsskala von Platz zwei auf Platz fünf, hinter Spanien, Griechenland, Deutschland und Italien.

SunExpress: Nervenstärke macht sich bezahlt Türkei-Reisen standen im vergangenen Jahr nicht gerade hoch um Kurs – weder bei den Deutschen noch bei den Nachbarn in Österreich und der Schweiz. clearing

Inzwischen tauschen Erdogan und Putin zwar wieder Bruderküsse aus – woraufhin die russischen Urlauber im vergangenen Jahr in Scharen an die türkische Mittelmeerküste zurückkehrten. Aber ohne die Deutschen kann sich das Gros der dortigen Hotels und Restaurants kaum über Wasser halten. „Wir haben im vergangenen Jahr einigen einflussreichen Leuten in Ankara klargemacht, dass auch die Sommersaison 2018 verloren ist, wenn das Bild der Türkei im Ausland so düster bleibt“, berichtet ein Tourismus-Manager aus Antalya.

„Das Jahr der Deutschen“

Vor diesem Hintergrund ist nun wohl auch die Freilassung Yücels zu sehen. Schon seit Jahresbeginn bemüht sich Ankara um den politischen Frühling in den Beziehungen mit Berlin, das im vergangenen Juli die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei verschärfte. Inzwischen sind etliche deutsche Staatsbürger aus der Haft entlassen worden. Und während sich Angela Merkel im vergangenen Jahr noch Nazi-Vergleiche gefallen lassen musste, wird sie von der türkischen Regierung nun als „die einzige Führungspersönlichkeit in Europa“ gepriesen. Zugleich werden deutsche Journalisten mit PR-Aktionen in der Türkei umgarnt.

„2017 war das Jahr der Russen; 2018 wird das Jahr der Deutschen“, versicherte Ende vergangenen Monats Lüfti Elvan, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, dem türkischen Investoren-Verband TYD auf der Touristikmesse Emitt in Istanbul. Denn die sind ganz versessen auf die „Aleman“ – gelten diese doch auch als Zugpferd für andere westliche Urlauber. „Die Deutschen sind eben auch symbolische Touristen“, sagt TYD-Präsidentin Oya Narin. Wenn die sich in der Türkei wieder sicher fühlten, hätten andere Nationen auch keine Bedenken mehr, so die Chefin des TYD, dessen Mitgliedern die politischen Störfeuer aus Ankara das Geschäft vermiest hat. Zum Beispiel in der Baubranche: Allein in Antalya waren bis 2015 jährlich rund 35 000 Hotelbetten hinzugekommen. Der Einbruch der Besucherzahlen hat auch dort den Boom gestoppt. „Viele Bauaktivitäten wurden beendet und geplante Projekte gar nicht erst begonnen“, bestätigt Lothar Münzenthaler, Produktleiter beim Frankfurter Reiseveranstalter Dertour. Hotels eröffneten später in der Saison und machten früher zu; einige blieben ganz geschlossen.

Subventionen helfen auch

Fatal für die türkische Wirtschaftsleistung, die maßgeblich vom Fremdenverkehr abhängt: Traditionell steuert der Tourismus direkt sieben Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes bei und indirekt fast zehn Prozent. Zum Vergleich: Der BIP-Anteil der Kraftfahrzeugindustrie in Deutschland beträgt 4,4 Prozent. Da verwundert es nicht, dass Ankara es nicht bei politischen Gesten des guten Willens und guten Worten belässt, um das Geschäft wieder in Schwung zu bringen. Mit Subventionen versucht die Regierung, die westeuropäischen Reisekonzerne wieder für die Türkei zu begeistern, nach dem TUI, Thomas Cook & Co. ihre Kapazitäten in der Türkei deutlich runter- und in anderen Mittelmeer-Ländern kräftig hochgefahren hatten. Bis 2019 zahlt die Regierung an Reiseveranstalter je Touristen-Flugzeug mit mindestens 100 Passagieren 9000 Dollar in der Nebensaison – als „Anreiz“, wie es in der Branche heißt. In der Hauptsaison sind es zwischen 1500 und 6000 Dollar.

Inzwischen scheinen die Bemühungen Ankaras Früchte zu tragen. Der weltgrößte Tourismuskonzern, Tui und der Schweizer Veranstalter Bentour, der auch in Deutschland aktiv ist, melden einen neuen Buchungs-Boom: mit 70 Prozent mehr Türkei-Reservierungen zu Jahresbeginn, im Vergleich zum Vorjahr. Beim Veranstalter FTI ziehen die Türkeibuchungen ebenfalls an – „nicht zuletzt wegen des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses, wie es bei dem Münchener Veranstalter heißt. Und auch bei der Thomas Cook GmbH in Oberursel – zu der die Marken Neckermann, Bucher Last Minute, Air Marin und Öger Tours gehören– zeigt man sich zufrieden: „Bei unseren Veranstaltermarken gehört die Türkei für den Sommer 2018 zu einem der beliebtesten Reiseziele“, so eine Sprecherin. „Die Nachfrage ist erfreulich hoch.“ Vor allem beim Türkei-Spezialisten Öger Tours läuft das Geschäft den Angaben nach wieder deutlich besser – besonders bei Familien. „Bei unseren aktuellen Buchungszahlen liegen wir deutlich zweistellig im Plus im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Geschäftsführerin Songül Göktas-Rosati. Über die konzerneigene Airline Condor bietet Öger für den Sommer nun 25 000 Flugplätze mehr an, vor allem nach Antalya. Tui will die Flugkapazität nach Antalya sogar um 100 000 Plätze erweitern. Andere Hersteller halten sich mit Absichtsbekundungen aber lieber zurück. „Politisch gesehen, bleibt die Türkei ein Wackelkandidat“, sagt ein Touristik-Vorstand, „da wagen wir uns in der Öffentlichkeit lieber nicht zu weit aus dem Fenster.“